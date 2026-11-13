RAZBIJENA MREŽA PREPRODAVACA KOKAINA IZ LATINSKE AMERIKE: U akciji Evropola i Evrodžasta uhapšeno više od 50 osumnjičenih
MEĐUNARODNA istraga koju su podržali Evropol i Evrodžast razbila je kriminalnu mrežu osumnjičenu za uvoz kokaina u Evropu iz Ekvadora i drugih latinoameričkih zemalja. Istražitelji povezuju mrežu sa velikim količinama zaplenjenog kokaina, uključujući i nedavnu zaplenu oko 750 kilograma u Antverpenu, u Belgiji.
Između 10. i 11. novembra, organi za sprovođenje zakona, uhapsili su i pretražili više od stotinu objekata širom Češke, Nemačke, Holandije, Španije i Švajcarske.
- Istraga, koju su vodili Kancelarija državnog tužioca Švajcarske i švajcarska federalna policijska služba, bila je usmerena na mrežu osumnjičenu za trgovinu kokainom velikih razmera i pranje novca počevši od 2019. godine - navodi se u saopštenju Evropola. - Pretražene su 84 lokacije, uključujući 55 u Švajcarskoj, gde je uhapšena 41 osoba. Do danas je u zemljama učesnicama zaplenjeno više od 2,3 miliona švajcarskih franaka, kao i kriptovalute u vrednosti od 50.000 švajcarskih franaka i 15 komada oružja.
Pranje novca
ISTRAGA je takođe otkrila sumnju na pranje novca od trgovine preko kompanija u Češkoj, Nemačkoj i Švajcarskoj. Vlasti su ispitale i kretanje kokaina u Evropu i finansijske strukture koje su korišćene za upravljanje kriminalnim profitom.
U Nemačkoj je pretraženo 14 objekata, uključujući dve kompanije i uhapšeno petoro osumnjičenih. Zaplenjeno je oko 1,3 miliona evra u gotovini i imovina uključujući zlato, vatreno oružje, vozila. U Češkoj su pretražene četiri lokacije, a zaplenjeno je oko milion evra i 850.000 čeških kruna u gotovini.
- Osumnjičeni su koristili pošiljke iz Ekvadora i drugih zemalja Latinske Amerike za šverc kokaina u Evropu - ističe se u saopštenju. - Kompanije registrovane u Švajcarskoj i Holandiji pomogle su u olakšavanju uvoza, povezujući aktivnosti trgovine kokainom sa očigledno legitimnim komercijalnim pošiljkama. U poslednjem presretanju u avgustu 2026. godine, vlasti su u Antverpenu otkrile više od 750 kilograma kokaina sakrivenog u kutijama poslatim iz Latinske Amerike. Pored ove pošiljke, istražitelji veruju da je mreža bila odgovorna za trgovinu velikim količinama kokaina zaplenjenog u drugim akcijama.
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