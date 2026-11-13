VUČIĆ O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Niste mogli da trpite da vam jedna žena očita lekciju iz hrabrosti i politike

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je danas o hapšenju gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović.

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- Znate li zašto je ona uhapšena? I po čijoj prijavi, i šta je skandalozno obrazloženje MUP i OJT. Žena je uhapšena zbog postojanja divlje deponije. Tako retroaktivno možete da uhapsite oko 50.000 ljudi. Niste joj našli da je ukrala novac, da je pribavila korist, nego ste rekli da nije rešila taj problem. Pa nije ga rešilo 90 odsto Srbije! Zato smo krenuli u projekte Čista Srbija, da bismo rešavali probleme koji postoje 70-80 godina. Uhapsili ste je jer niste mogli da trpite da vam jedna žena očita lekciju iz hrabrosti i politike - kazao je on.

Vučić kaže da su "smederevski kriminalci i batinaši upali u njen kabinet", ona im je rekla da neće da podnese ostavku.

- Za njih je bilo bitno da uhapse moju sliku. Ali sam srećan kada vidim da se i moje slike plaše. To im je kao oni 1948. godine, kada je KPJ objavila sukob sa Rusima i Staljinom, upadali u svaku kuću i tražili slike, zato što su se plašili Staljinovih brkova. Onda su tu ženu nekoliko dana kasnije uhapsili u kriminalnom dogovoru tužilaca, policije i kriminalaca iz Smedereva - tvrdi on.

Foto: Printskrin/ Infomer TV Tekst potpisa

Dodaje da su 1975. godine uhapsili u Kambodži devetoro ljudi zato što su nosili naočare, i da je to jedini gori slučaj od ovoga.

- Politbiro kad donese odluku, onda ta odluka mora da se poštuje. Ja to govorim ne zbog sebe i stranke, nego zbog tih ljudi, da znaju da nisu nikakvi kriminalci. A govorim i zbog istorije, da ima onih koji imaju obraz i hrabrost, da znaju da će doći i sutra, i da će se ovo zvati juče. Za mene je da komentarišem izjave Bakića koji protivnike naziva glupim ljudima... Sve rasističke izjave, i niko sa tim nema problem i niko iz REM-a neće da ih kazni zbog toga. Ali jednu stvar znam. To je da postoje ljudi koji su glasali za Studentsku listu, ali ovo nisu želeli - rekao je Vučić.