POSTUPAK I PROTIV VUJKA: Zbog napada na sudije u poluvremenu utakmice između rukometašica Crvene zvezde i Bora ARKUS liga pokreće proces

DUEL rukometašica Crvene zvezde i Bora (28:23) trebalo je da bude spektakl, a pretvorio se u skandal. Za vreme puaze između dva poluvremena u sudijskoj svlačionici napadnuti su arbitri Marko Sekulić i Vladimir Jovandić iz Pančeva. Direktor ARKUS lige Vladimir Knežić dobio je izveštaje delegata Jovana Popadića i sudija i biće pokrenuti postupci protiv Crvene zvezde i njenog predsednika Milana Vujka.

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- U toku je detaljna analiza pristigle dokumentacije nakon čega će biti pokrenut postupak protiv Crvene zvezde i Milana Vujka. U toku trajanja postupka nećemo izdavati nikakva saopštenja o detaljima postupka, već će se nakon završetka, rešenje objaviti na sajtu lige. Rukovodstvo lige najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, bilo da se radi o verbalnom ili fizičkom, svaki pojednac ili sportske organizacije moraju da snose posledice zbog svojih potupaka - ističe se u saopštenju ARKUS lige.

Oglasila se i Zajednica sudija i kontrolora SRS, koja u saopštenju najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja na rukometnim terenima, a posebno napad na sudije u njihovoj svlačionici.

- Posebno alarmantno deluje saznanje da se napad dogodio u sudijskoj svlačionici, zbog činjenice da ona u sportu predstavlja zasebnu, obezbeđenu prostoriju u sportskoj hali namenjenu isključivo sudijama i službenim licima utakmice... Svlačionica mora biti odvojena od svlačionica domaćeg i gostujućeg tima, kao i od publike. Pristup imaju samo sudije, delegat utakmice i ovlašćeno osoblje, čime se sprečavaju pritisci, sukobi i uticaj na regularnost takmičenja. Očigledno da to na ovoj utakmici nije bio slučaj - naglašava se u saopštenju.

U Zajednici ističu da sudije Marko Sekulić i Vladimir Jovandić imaju najviše IHF zvanje i da će deliti pravdu da SP od 13. do 31. januara iduće godine u Nemačkoj.

- Smatramo da je svaki oblik nasilja nad rukometnim sudijama apsolutno nedopustiv i da predstavlja ozbiljan udar na integritet svakog sportskog takmičenja, autoritet službenih lica i osnovne principe fer pleja na kojima rukomet i sav sport počiva - podvlači se u saopštenju.

Najavili su ukoliko odgovorni za napad ne budu sankcionisani da će Zajednica povući korake u zaštiti bezbednosti službenih lica.

SRS: Prijavljeno i policiji

SRS u saopštenju najoštrije osuđuje dešavanja tokom i nakon završetka između Crvene zvezde i Vora, kao i nemile događaja na poluvremenu, koji je trebalo da bude praznik sporta.

- Srpski rukometni savez, takođe najoštrije osuđuje fizičke i verbalne napade na sudije Sekulića i Jovandića, kao i na Jovana Popadića, koji su neposredno po završetku utakmice čitav slučaj prijavili policiji. Apelujemo na rukovodstvo ARKUS lige, kao i na državne organe, da u zakonskim okvirima neodložno pokrenu postupak i sankcionišu vinovnike ovog nemilog događaja - ističe se u saopštenju.

Suspendovane Sara i Jelena

ZBOG međusobnog šamaranje bek Bora Sara Garović i pivot Crvene zvezde Jelena Agbaba suspendovane su na 30 dana. Direktor ARKUS lige Vladimir Knežić nekadašnje reprezentativke Srbije može maksimalno da kazni sa šest utakmica neigranja ili novčanom kaznom od 300.000 dinara.