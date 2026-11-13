Evo zašto Srbija treba da navija za Hrvatsku

Računica je jasna

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Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u izuzetno teškoj situaciji u Ligi nacija, pošto je posle četiri odigrana kola bez osvojenog boda i nalazi se na poslednjem mestu grupe A2. Ipak, čak ni dva poraza u preostalim utakmicama, protiv Nemačke i Grčke, ne moraju automatski da znače ispadanje u B diviziju.

„Orlovi“ će 13. novembra dočekati Nemačku, a tri dana kasnije gostovati Grčkoj. Ukoliko se ostvari najnepovoljniji scenario i Srbija oba puta bude poražena, sudbina naše selekcije zavisiće i od rezultata u ostalim grupama elitnog ranga.

Prema pravilima takmičenja, četiri poslednjeplasirane reprezentacije iz A divizije neće automatski ispasti. Dve najlošije selekcije direktno će se preseliti u niži rang, dok će preostale dve igrati baraž za opstanak. Upravo tu se pojavljuje nada za Srbiju.

Najvažniji rezultat za našu reprezentaciju mogao bi da bude onaj iz duela Hrvatske i Češke u grupi A3. Česi su trenutno bez bodova, uz gol-razliku minus osam, dok Srbija ima gol-razliku minus pet. Ukoliko Hrvatska savlada Češku, ona bi ostala bez bodova, a Srbija bi zahvaljujući boljoj gol-razlici mogla da izbegne poziciju među dve najlošije poslednjeplasirane selekcije.

Druga reprezentacija na koju Srbija mora da obrati pažnju jeste Turska. Ona je takođe bez bodova, ali ima znatno lošiju gol-razliku, minus deset. Turci u završnici igraju protiv Francuske, pa bi eventualni poraz dodatno išao na ruku „orlovima“.

Sa druge strane, situacija u grupi A4 deluje povoljnije za Srbiju, pošto poslednjeplasirane selekcije imaju po tri boda, što ih udaljava od opasnosti da budu među najlošijim četvrtoplasiranim timovima.

Ipak, za Srbiju neće biti dovoljno samo da čeka kikseve rivala. Veoma važno biće i da u duelima sa Nemačkom i Grčkom ne doživi ubedljive poraze, jer bi svaki primljeni gol mogao da bude odlučujući u konačnom poretku.

Dakle, čak i ako ne osvoji nijedan bod u završna dva kola, Srbija bi mogla da izbegne direktno ispadanje iz A divizije. Međutim, to ne bi značilo i siguran opstanak, jer bi je u tom slučaju čekao baraž za mesto u elitnom rangu Lige nacija.

Hrvatska bi tako mogla da postane jedan od najvažnijih saveznika Srbije u borbi za spas, a utakmica protiv Češke mogla bi da bude jednako važna za sudbinu „orlova“ kao i njihovi poslednji mečevi u grupi.