"NEKI OVDE U DABLINU STRAHUJU" Merc moli Trampa da ne pravi iznenađenja sa Putinom
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc zamolio je danas američkog predsednika Donalda Trampa da ne sprema nikakva iznenađenja tokom očekivanih razgovora o Ukrajini iduće nedelje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kini.
- Neki ovde u Dablinu strahuju da bi to moglo da se pretvori u 'drugi momenat iz Enkoridža' - rekao je Merc na marginama sastanka lidera EU, prenosi Rojters.
Dodao je da stoga želi da veoma jasno pošalje poruku Sjedinjenim Američkim Državama.
- Molim vas, bez iznenađenja. Nastavite da igrate kao deo 'evropskog tima' i 'tima za Ukrajinu' - rekao je Merc.
Tramp je ranije najavio da očekuje da će se iduće nedelje sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u kineskom gradu Šenženu, koji će biti održan 18. i 19. novembra.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da je ugovoren susret Putina i Trampa tokom samita, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo da Rusija, Kina i SAD aktivno rade na organizovanju zajedničkog sastanka trojice lidera.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
MERC OTKRIO: Pet zemalja bi moglo da predstavlja Evropu na pregovorima o Ukrajini
13. 11. 2026. u 14:02
FICO MU OBJASNIO KAKO STOJE STVARI: Merc nije očekivao takvo odbijanje
12. 11. 2026. u 20:29
"NE ISKLjUČUJEM VOJNU OPCIJU" Tramp uperio prst ka ovoj zemlji (VIDEO)
13. 11. 2026. u 08:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)