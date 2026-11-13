"NEKI OVDE U DABLINU STRAHUJU" Merc moli Trampa da ne pravi iznenađenja sa Putinom

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc zamolio je danas američkog predsednika Donalda Trampa da ne sprema nikakva iznenađenja tokom očekivanih razgovora o Ukrajini iduće nedelje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kini.

AP Photo/Markus Schreiber

- Neki ovde u Dablinu strahuju da bi to moglo da se pretvori u 'drugi momenat iz Enkoridža' - rekao je Merc na marginama sastanka lidera EU, prenosi Rojters.

Dodao je da stoga želi da veoma jasno pošalje poruku Sjedinjenim Američkim Državama.

- Molim vas, bez iznenađenja. Nastavite da igrate kao deo 'evropskog tima' i 'tima za Ukrajinu' - rekao je Merc.

Tramp je ranije najavio da očekuje da će se iduće nedelje sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u kineskom gradu Šenženu, koji će biti održan 18. i 19. novembra.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da je ugovoren susret Putina i Trampa tokom samita, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo da Rusija, Kina i SAD aktivno rade na organizovanju zajedničkog sastanka trojice lidera.

(Tanjug)

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