Svet

"NEKI OVDE U DABLINU STRAHUJU" Merc moli Trampa da ne pravi iznenađenja sa Putinom

P. Đurđević

13. 11. 2026. u 14:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc zamolio je danas američkog predsednika Donalda Trampa da ne sprema nikakva iznenađenja tokom očekivanih razgovora o Ukrajini iduće nedelje sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kini.

НЕКИ ОВДЕ У ДАБЛИНУ СТРАХУЈУ Мерц моли Трампа да не прави изненађења са Путином

AP Photo/Markus Schreiber

- Neki ovde u Dablinu strahuju da bi to moglo da se pretvori u 'drugi momenat iz Enkoridža' - rekao je Merc na marginama sastanka lidera EU, prenosi Rojters.

Dodao je da stoga želi da veoma jasno pošalje poruku Sjedinjenim Američkim Državama.

- Molim vas, bez iznenađenja. Nastavite da igrate kao deo 'evropskog tima' i 'tima za Ukrajinu' - rekao je Merc.

Tramp je ranije najavio da očekuje da će se iduće nedelje sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u kineskom gradu Šenženu, koji će biti održan 18. i 19. novembra.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da je ugovoren susret Putina i Trampa tokom samita, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo da Rusija, Kina i SAD aktivno rade na organizovanju zajedničkog sastanka trojice lidera.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije