Politika

U SKUPŠTINI ODRŽANE KONSULTACIJE: Za stolom predstavnici Studentske liste, Ujedinjene Srbije i manjina

В. Н.

13. 11. 2026. u 12:21 >> 13:13

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U DOMU Narodne skupštine nešto posle 13 časova završene su konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za 17. novembar.

У СКУПШТИНИ ОДРЖАНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ: За столом представници Студентске листе, Уједињене Србије и мањина

Foto: I. Marinković

Na konsultacijama učestvuju predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" učestvuju Ana Brnabić i Milenko Jovanov, u ime Saveza vojvođanskih Mađara Boris Bajić, Ahmedin Škrijelj sa liste ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'', predstavnik liste "Rasim Ljajić-Ljudski (SDP - CDP)", predstavnik liste ''Usame Zukorlić (SPP)-Pokret za ujedinjenje'' i predstavnik liste ''Albanska koalicija''.

Na konsultacijama je i generalni sekretar Skupštine Srđan Smiljanić.

Foto: I. Marinković

Predsedica dosadašnjeg saziva Narodne skupštine Ana Brnabić ranije je izjavila da bi na konsultacijama trebalo da bude dogovoreno kako će izgledati konstitutivna sednica novog, 15. saziva parlamenta, koliko će Skupština imati potpredsednika jer to nije definisano Poslovnikom ili Zakonom o Narodnoj skupštini, kao i raspodela mesta u skupštinskim odborima.

Prema konačnim rezultatima koje je objavila Republička izborna komisija (RIK), na izborima održanim 25. oktobra "Studentska listi- Studenti pobeđuju" dobila je 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Foto: I. Marinković

Savez vojvođanskih Mađara i lista ''Albanska koalicija'' imaće po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' i ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje''.

Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za 17. novembar.

(Tanjug)

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