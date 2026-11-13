Politika

Predstavnici Studentske liste na sastanku u Ambasadi Kanade

А.Ђ.

13. 11. 2026. u 13:06

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NA poziv Ambasade Kanade, predstavnici Studentske liste - Studenti pobeđuju sastaće se sa Ešli Durek, zamenicom ambasadorke Kanade i političkom savetnicom i Vladanom Miladinovićem, koji je u Ambasadi zadužen za politička i ekonomska pitanja i odnose sa medijima, objavljeno je na sajtu studenti.org.

Представници Студентске листе на састанку у Амбасади Канаде

Foto: printskrin

Navedeno je da će sastanku prisustvovati kandidati Studentske liste - Studenti pobeđuju Aleksandar Baucal, Tamara Adamov, Ana Dimitrijević i Vladan Jovanović, kao i studenti.

- Susret će biti prilika za upoznavanje i razgovor sa predstavnicima Ambasade Kanade, kao i za razvijanje odnosa i komunikacije sa međunarodnim partnerima - dodaje se u saopštenju.

Navode da će nastaviti da javnost redovno obaveštavaju o aktivnostima kandidata Studentske liste.

Predstavnici Studentske liste sastali su se u četvrtak sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Brendanom Hanrahanom, koji boravi u poseti Beogradu, kao i sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

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