Crno-beli spektakl u Solunu: Stanojević o bratskom meču sa PAOK-om i velikom jubileju
Imamo kvalitet, pričaćemo o tome više, uglavnom je problem u glavi, teško nose breme Partizana, ističe trener "parnog valjka".
Fudbaleri Partizana odigraće ove subote prijateljsku utakmicu sa bratskim PAOK-om. Meč će biti odigran u Solunu na stadionu Tumba, sa početkom u 15.45, a organizuje se povodom 100 godina postojanja grčkog velikana.
Uoči bratskog duela u Grčkoj utiske je izneo strateg crno-belih Aleksandar Stanojević.
- Čast nam je stvarno da prisustvujemo takvom događaju, sa druge strane da vidimo gde smo, da još upoznam i igrače. Srećni smo što možemo da uveličamo slavlje PAOK-a.
O zdravstvenom biltenu i igračkom kadru.
- Nedostaju neki igrači, pozvali smo mlade fudbalere. Svi su zdravi, Sek nam se vratio i trenirao. Računaćemo na igrače koji su manje igrali.
Na put u Solun su krenuli:
Golmani: Krunić, Milošević
Defanzivci: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković
Vezisti: Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić
Napadači: Sek, Zubairu, Že, Lekić
Analizirao je i rivala, ekipu PAOK-a.
- Znamo tačno ko je otišao sa reprezentacijom, ne znamo kako će igrati, ali znamo otprilike njihov sastav. Sada smo mi bitni, da rešavamo naše stvari, da probamo neke varijante i igrače.
Biće ovo jedan lep događaj za "parni valjak", ističe popularni Stanoje.
- Čast je da nas bratski klub pozove. Sa druge strane to pokazuje veličinu Partizana, da baš mi budemo na njihovoj proslavi. Ponosni smo, srećni, naši navijači dolaze u velikom broju.
Za kraj se prisetio poslednje utakmice kluba i poraza od Mačve u Humskoj (2:1).
- Svaki dan upoznajete i vrline i mane. Pričao sam i sa igračima, "da li je ovaj igrački kadar, da li su za deseto mesto" - sigurno da nisu. Imamo kvalitet, pričaćemo o tome više, uglavnom je problem u glavi, teško nose breme Partizana. To je više psihološki aspekt, mi imamo kvalitet, sigurno da nismo za desetu poziciju što se tiče igračkog kadra. Pustićemo da vreme pokaže - poručio je Stanojević.
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