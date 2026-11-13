Crno-beli spektakl u Solunu: Stanojević o bratskom meču sa PAOK-om i velikom jubileju

Imamo kvalitet, pričaćemo o tome više, uglavnom je problem u glavi, teško nose breme Partizana, ističe trener "parnog valjka".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Partizana odigraće ove subote prijateljsku utakmicu sa bratskim PAOK-om. Meč će biti odigran u Solunu na stadionu Tumba, sa početkom u 15.45, a organizuje se povodom 100 godina postojanja grčkog velikana.

Uoči bratskog duela u Grčkoj utiske je izneo strateg crno-belih Aleksandar Stanojević.

- Čast nam je stvarno da prisustvujemo takvom događaju, sa druge strane da vidimo gde smo, da još upoznam i igrače. Srećni smo što možemo da uveličamo slavlje PAOK-a.

O zdravstvenom biltenu i igračkom kadru.

- Nedostaju neki igrači, pozvali smo mlade fudbalere. Svi su zdravi, Sek nam se vratio i trenirao. Računaćemo na igrače koji su manje igrali.

Na put u Solun su krenuli:

Golmani: Krunić, Milošević

Defanzivci: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković

Vezisti: Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić

Napadači: Sek, Zubairu, Že, Lekić

Analizirao je i rivala, ekipu PAOK-a.

- Znamo tačno ko je otišao sa reprezentacijom, ne znamo kako će igrati, ali znamo otprilike njihov sastav. Sada smo mi bitni, da rešavamo naše stvari, da probamo neke varijante i igrače.

Biće ovo jedan lep događaj za "parni valjak", ističe popularni Stanoje.

- Čast je da nas bratski klub pozove. Sa druge strane to pokazuje veličinu Partizana, da baš mi budemo na njihovoj proslavi. Ponosni smo, srećni, naši navijači dolaze u velikom broju.

Za kraj se prisetio poslednje utakmice kluba i poraza od Mačve u Humskoj (2:1).

- Svaki dan upoznajete i vrline i mane. Pričao sam i sa igračima, "da li je ovaj igrački kadar, da li su za deseto mesto" - sigurno da nisu. Imamo kvalitet, pričaćemo o tome više, uglavnom je problem u glavi, teško nose breme Partizana. To je više psihološki aspekt, mi imamo kvalitet, sigurno da nismo za desetu poziciju što se tiče igračkog kadra. Pustićemo da vreme pokaže - poručio je Stanojević.