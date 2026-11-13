Preokret kakav niko nije očekivao: Srbiji naglo skočile šanse

Porazi direktnih konkurenata išli nam naruku

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Fudbalska reprezentacija Srbije značajno je popravila izglede za opstanak u A diviziji Lige nacija zahvaljujući rezultatima u drugim grupama.

Porazi Turske i Češke išli su naruku „orlovima“, kojima je verovatnoća direktnog ispadanja u niži rang smanjena sa 39,3 na 23,1 odsto, iako nisu ni izlazili na teren.

Srbiji u završnici grupne faze nisu važni samo sopstveni rezultati, već i učinak reprezentacija koje se bore za opstanak u ostalim grupama. Razlog je specifičan sistem takmičenja, prema kojem dve najslabije četvrtoplasirane selekcije direktno ispadaju u Ligu B, dok preostale dve dobijaju priliku da opstanak izbore kroz baraž.

Upravo zbog toga porazi Turske i Češke predstavljaju odlične vesti za Srbiju. Ove dve reprezentacije sada su glavni kandidati za direktno ispadanje, pa bi njihov slabiji učinak omogućio „orlovima“ da izbegnu selidbu u niži rang čak i ukoliko završe na poslednjem mestu u svojoj grupi.

Prema najnovijim simulacijama statističke platforme "Football Meets Data", Srbija je najveći dobitnik pretposlednjeg kola, pošto je rizik od direktnog ispadanja smanjen za 16,2 procentna poena. Turska trenutno ima čak 89,6 odsto izgleda za direktno ispadanje, Češka 78,8 odsto, a Srbija 23,1 odsto.

U znatno povoljnijoj situaciji nalaze se Hrvatska, čiji je rizik od direktnog ispadanja 7,7 odsto, Vels sa 0,7 odsto i Norveška sa svega 0,01 odsto. Hrvatskoj je poraz od Engleske rezultatom 2:1 povećao rizik za 1,1 procentni poen, a u poslednjem kolu dočekaće Češku, što bi moglo dodatno da utiče na konačan raspored najugroženijih selekcija.

Za poređenje četvrtoplasiranih reprezentacija najpre se gleda broj osvojenih bodova, a zatim gol-razlika, broj postignutih pogodaka i ostali kriterijumi propisani pravilima UEFA. Zato svaki bod koji Srbija osvoji u preostale dve utakmice može imati dvostruku vrednost, kako u borbi za bolji plasman u sopstvenoj grupi, tako i u poređenju sa direktnim konkurentima iz ostalih grupa.

Plasman na treće mesto takođe bi garantovao izbegavanje direktnog ispadanja, ali ne i opstanak bez dodatnih utakmica. Trećeplasirane selekcije igraju baraž protiv drugoplasiranih reprezentacija Lige B, dok dve najbolje ekipe iz svake grupe obezbeđuju plasman u četvrtfinale.

Srbija tako u završnicu Lige nacija ulazi sa znatno povoljnijim izgledima nego pre samo 24 časa. Ukoliko Turska i Češka ostanu dve najslabije četvrtoplasirane reprezentacije, "orlovi" će čak i sa poslednjeg mesta u svojoj grupi dobiti priliku da kroz baraž sačuvaju mesto u evropskoj eliti. Turska u poslednjem kolu gostuje Francuskoj, a Češka Hrvatskoj, tako da bi Srbiji bod u poslednja dva kola garantovao baraž, ali verovatno i dva minimalna poraza jer imamo bolju gol razliku od rivala.