ZAKUCALI PROTESTI I NA NEMAČKA VRATA: Demonstranti izlae na ulice, vlasnici prodavnica obezbeđuju izloge

U NEMAČKOJ su za sutra najavljene demonstracije na kojima će pripadnici generacije Z protestovati protiv protiv "upropaštenog školstva, rastućih troškova života i socijalnih nepravdi", a zbog toga što se očekuje da bi ti skupovi mogli da eskaliraju u nasilne, izlozi brojnih prodavnica u mnogim gradovima su već zakovani daskama.

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Druge prodavnice, luksuzni butici i zlatare najavili da se uopšte neće otvorati svoje objekte sutra - strah od nasilja i pljačke kao tokom protesta u Francuskoj je prevelik, piše Bild. Protesti su najavljeni u Berlinu, Hamburgu, Frankfurtu na Majni, Minhenu i Kelnu. Prema broju prijavljenih onlajn očekuje se da će se okupiti veliki broj demonstranata, pa je najavljeno da će, u cilju bezbednosti, biti raspoređene hiljade policajaca.

Za sada, policija nema konkretne dokaze da bi protesti mogli da eskaliraju, ali pretnje shvata veoma ozbiljno, jer liste želja za pljačku, razvrstane po brendovima, već kruže internetom. Portparol policije Diseldorfa Kim Frajgang rekao je da su svesni da trenutni događaji i slike u vestima o nedavnim protestima u drugim evropskim zemljama izazivaju zabrinutost kod građana, posebno stanovnika i vlasnika preduzeća. Mnogi zabrinuti vlasnici preduzeća u Severnoj Rajni-Vestfaliji razmatraju da sutra uopšte ne otvore svoje radnje. Mnogi planiraju da isprazne izloge i, posebno na Kenigsaleu, zaposle više privatnog obezbeđenja.

"Na osnovu naših procena situacije, ne znamo tačno koliko je nasilje verovatno. Ali pošto toliko različitih grupa, uključujući i ekstremističke, želi da se pridruži protestu, jasno je da postoji realan rizik da će se nasilne osobe namerno infiltrirati u gomilu. Posebno nakon sumraka i zato što je Noć veštica. Stoga sumnjamo da je ovaj datum izabran posebno kako bi se učesnici mogli da preruše noseći kostime", rekao je savezni predsednik Sindikata nemačke policije Hajko Tegatc za Bild.

Gneralni direktor Nemačke federacije trgovaca na malo (HDE) Stefan Gent ima poverenje u policiju i nadležne organe. On čvrsto veruje da su oni "adekvatno pripremljeni u slučaju eskalacije na marginama demonstracija". Gent, kako je rekao, ne može i neće zamisliti da se situacija poput one u Francuskoj odvija na nemačkim ulicama i u centrima nemačkih gradova. Najveći nemački osiguravač za preduzeća, Allianz, saopštio je da očekuje uglavnom mirne demonstracije.

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