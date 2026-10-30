Politika

POLICIJA UŠLA U PROSTORIJE NIŠ TV: Priveden sin vlasnika, u toku pretres stana

V.N.

30. 10. 2026. u 18:18

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PREMA snimcima emitovanim na televiziji Informer, policija je razgovor obavila sa 19-godišnjim sinom Bojana Avramovića.

ПОЛИЦИЈА УШЛА У ПРОСТОРИЈЕ НИШ ТВ: Приведен син власника, у току претрес стана

Foto: Printskrin

Zvanična potvrda policije o privođenju i pretresu za sada nije dostupna.

 - Pokušali smo da kontaktiramo i sa njegovim ocem, vlasnikom Niš TV Bojanom Avramovićem, te nam je rečeno da je policija ušla u njegovu porodičnu kuću - navodi Informer.

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