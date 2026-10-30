Kakav preokret! Alimpijević pogurao Zvezdu na 3. mesto! Bešiktaš jurio -12, pa trojkom sa zvukom sirene srušio Virtus!

Košarkaši Virtusa poraženi su u Bolonji od Bešiktaša rezultatom 101:103 u devetom kolu Evrolige.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tim Dušana Alimpijevića je do četvrte pobede u sezoni došao na spektakularan način, jer je nadoknadio 12 poena zaostatka!

Tako se ekipa iz Istanbula izjednačila sa Italijanima po skoru na tabeli, jer oba kluba imaju po 4 pobede i 5 poraza. Bešiktaš se nalazi na 11. mestu, dok je Virtus na 13. poziciji.

Koš za pobedu gostiju postigao je Konor Morgan sa zvukom sirene i doneo veliki trijumf istanbulskim "orlovima". Evo i kako:

CONOR MORGAN FOR THE WIN 🧊 🎯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @BJK_Basketbol https://t.co/wsBi1ZYWjP — EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2026

Virtus je daleko bolje otvorio utakmicu i, posle ravnopravne prve četvrtine, u drugoj došao do ubedljivih 51:39, mirisalo je tada na novi poraz Alimpijevićeve čete.

Međutim, preokret je nastao u drugom poluvremenu, kada su se Turci serijom 8:0 vratili u meč, smanjivši na 54:50, a sredinom iste i napravili totalni preokret (61:62).

Usledila je rezultatska klackalica i drama do samog kraja. Još ako se kaže da je Virtus poslednjih 49 sekundi utakmice dočekao sa vođstvom +4 (101:97), posle koševa Trenta Frejzera sa linije slobodnih bacanja...

Nastao je, međutim, muk u dvorani, jer je nastala serija 0:6 i odlučujuća trojka Morgana, za veliko slavlje gostiju.

Najefikasniji u sastavu Bešiktaša bio je Loni Voker sa 30 poena, dok je Vilbekin dodao 16. Kod Virtusa, Olston je dao 19, a Frezije 16 poena.

Barselona je savladala Valensiju sa 98:94 i sada je na skoru 6-3, kao i trećeplasirana Crvena zvezda! Beograđani su pretekli večerašnjeg gosta u Blau Grani, koji su na identičnom bilansu, ali na petom mestu. U toj grupi su ovim redosledom: četvrtoplasirani Real Madrid, potom šesti Hapoel Tel Aviv, sedmi Fenerbahče, osma Barselona i deveti Dubai.

Dakle, od treće do devete pozicije vlada "ludilo" na evroligaškoj tabeli!



Protecting home court! 🏠 Another win for @FCBbasket ✅ #EveryGameMatters https://t.co/qlvlot7C7i — EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2026

Što se tiče samog meča, u timu Barselone izdominirao je Robinson sa 22 poena, Panter je dodao 18, a Brizuela 15 koševa. Kod Valensije izdvojio se Bruks koji je sa 26 poena bio najefikasniji akter utakmice.

EVROLIGA - 9. KOLO

Petak

Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83

/Petrušev 20 - Micić 15/

Anadolu Efes - Panatinaikos 83:68

/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/

Žalgiris - Partizan 87:80

/Edvards 17 - Tanasković 19/

Asvel - Baskonija 94:79

/Vašington 21 - Farid 17/

Olimpijakos - Olimpija Milano 84:78



Virtus Bolonja - Bešiktaš 101:103

/Olston 19 - Voker 30/

Barselona - Valensija 98:94

/Robinson 22 - Bruks 26/

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Lučić 12/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99



Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

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