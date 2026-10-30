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RUMA NA NAPREDAK: Učesnice Evrokupa pokušaće da u sedmom kolu ARKUS Superlige iznenade Kruševljanke

Slobodan Krstović

30. 10. 2026. u 23:00

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NEMA predaha za rukometašice. Tek su odigrale šesto kolo ARKUS Superlige, a već ih čeka sedma runda. U suboti Ruma gostuje Napretku, a u nedelju je "evropski derbi" u Nišu, gde će Naisa ugostiti Bor. Okršaj Radničkog i Crvene zvezde pomeren je za 27.januar iduće godine.

РУМА НА НАПРЕДАК: Учеснице Еврокупа покушаће да у седмом колу АРКУС Суперлиге изненаде Крушевљанке

foto igor marinković

SEDMO kolo ARKUS Superlige za rukometašice, subota: Bekament - Jagodina (18.00), Napredak - Ruma (19.30). Nedelja: Naisa - Bor (18.30), Temerin - Mladost NP (19.00). Ponedeljak: Partizan - Vojvodina (19.00). Radnički i Crvena zvezda sastaju se 27.januara iduće godine.

TABELA: Radnički 12, Bor 10 (jedna utakmica manje), C.zvezda 8 (dve utakmice manje), Napredak 7, Naisa 6 (jedna utakmica manje), Ruma 5 (dve utakmice manje), Vojvodina 5, Bekamnet 4, Partizan 4, Mladost 2, Temerin 1, Jagodina 0 (dve utakmice manje).

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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