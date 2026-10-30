RUMA NA NAPREDAK: Učesnice Evrokupa pokušaće da u sedmom kolu ARKUS Superlige iznenade Kruševljanke
NEMA predaha za rukometašice. Tek su odigrale šesto kolo ARKUS Superlige, a već ih čeka sedma runda. U suboti Ruma gostuje Napretku, a u nedelju je "evropski derbi" u Nišu, gde će Naisa ugostiti Bor. Okršaj Radničkog i Crvene zvezde pomeren je za 27.januar iduće godine.
SEDMO kolo ARKUS Superlige za rukometašice, subota: Bekament - Jagodina (18.00), Napredak - Ruma (19.30). Nedelja: Naisa - Bor (18.30), Temerin - Mladost NP (19.00). Ponedeljak: Partizan - Vojvodina (19.00). Radnički i Crvena zvezda sastaju se 27.januara iduće godine.
TABELA: Radnički 12, Bor 10 (jedna utakmica manje), C.zvezda 8 (dve utakmice manje), Napredak 7, Naisa 6 (jedna utakmica manje), Ruma 5 (dve utakmice manje), Vojvodina 5, Bekamnet 4, Partizan 4, Mladost 2, Temerin 1, Jagodina 0 (dve utakmice manje).
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Petrušev i Micić razbili Hapoel! Dubai srušio lidera i upisao važan evroligaški trijumf
30. 10. 2026. u 19:28
Zver(ev) se nezaustavlja! Britanac "pregažen" sa dva gema!
30. 10. 2026. u 19:14
Spektakl u polufinalu! Alkaraz udara na Rusa, Španac počistio američkog "bombardera"!
30. 10. 2026. u 18:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Kakva bomba! Selektor Srbije dobija jednog od najboljih igrača današnjice!
PREMA pisanjima poljskog novinara, Jakuba Balceraka, dres ekipe Aseko Rešovije od iduće godine nosiće Kamil Semenjuk!
30. 10. 2026. u 17:05
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)