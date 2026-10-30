Lalatović zagrmeo na konferenciji! "Setite se šta sam uradio za vas kada me budete vređali"

Trener Novog Pazara ponovo je održao konferenciju za medije koja će se dugo prepričavati, ovoga puta uoči gostovanja Radničkom u Kragujevcu, koje je zakazano za nedelju od 16 časova.

FOTO: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Lalatović je poručio da očekuje uvrede sa zapadne tribine stadiona „Čika Dača“, ali je istakao da navijači ne bi smeli da zaborave šta je učinio za klub kao igrač i trener.

- Koliko čujem, spremaju se uvrede sa zapadne tribine, a moja poruka je – nikad ne zaboravite šta je Nenad Lalatović uradio za vas kao trener i kao igrač! – poručio je Lalatović, pa se prisetio svojih igračkih dana u Kragujevcu.

- Proveo sam u Kragujevcu jako lepo vreme. Sa svojih 18 godina stigao sam u taj grad kao dete koje se razvijalo. Kragujevac do tog trenutka 25 godina nije imao superligaša. Ušli su sa mnom kao igračem, a na zapadnoj tribini zvali su me Faketi, po levom beku Intera, jer sam bio onako mršav i visok.

Nekadašnji fudbaler Radničkog evocirao je uspomene na utakmicu protiv Sartida, koja mu je ostala u posebnom sećanju.

- Nikad neću zaboraviti utakmicu protiv Sartida pred 25.000 ljudi, kada sam imao 18 godina. Igrao sam tada prvi put pred punim tribinama i nikad neću zaboraviti svoj prodor po levoj strani, kada sam centrirao Katiću, a on postigao pogodak. Kao mladić sam učestvovao u golu koji je vratio Kragujevac posle 25 godina u prvu ligu.

Lalatović je potom govorio o svom drugom mandatu u Radničkom, kada je 2022. godine preuzeo ekipu u izuzetno teškoj situaciji i uspeo da je sačuva od ispadanja.

- Dobio sam tada poziv Slavka Perovića i Konatara. Bila je to nezavidna situacija za Kragujevac, u kojoj su svi treneri bežali od tog kluba. Danas je lako biti trener Radničkog iz Kragujevca, kada klub ima ovakav budžet, kada su ogromne plate i treneri imaju moć da dovode igrače, a tamo su i sportski direktor i uprava kluba. Moj kolega ima privilegiju. Čestitam Konataru i Slavku što su doveli klub na taj nivo da mogu da dovedu koga žele.

Iskusni stručnjak naglasio je da smatra kako je njegov doprinos opstanku Radničkog bio ogroman, podsetivši na dramatičnu završnicu sezone.

- Kao trener smatram da sam doprineo ne mnogo, nego previše, jer je Radnički, kada sam ga preuzeo, 95 odsto već bio ispao iz lige. Kada sam prihvatio posao, trebalo je imati onu stvar i preuzeti tim, pa ostati u ligi. Bila je to nemoguća misija. Nikad neću zaboraviti kada sam se popeo na ogradu protiv Proletera, kada smo u 90. minutu izjednačili, a u 92. pobedili i ostavili naš Radnički u ligi. Pardon, ne mogu da kažem „naš“ Radnički, sada me interesuje samo Pazar.

Trener Novog Pazara još jednom je istakao da njegove reči nisu slučajne, već da želi da podseti navijače na sve što je uradio za kragujevački klub.

- Zašto ovo pričam? Nijedan navijač Radničkog, kada budem izašao na teren, ne sme da zaboravi šta je Nenad Lalatović kao dete od 18 godina napravio za Radnički iz Kragujevca i kako ga je posle 25 godina vratio u prvu ligu. Imam informaciju da ću biti vređan sa zapadne tribine, što je sasvim normalno. Oni podržavaju svoj klub i svog trenera, ja više nisam tamo, ali ne smeju da zaborave šta je ovaj čovek uradio za Radnički – zaključio je Lalatović.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.