”OVAKO NEŠTO NISAM VIDEO” Vučić: Petog oktobra su bar razmišljali šta će da urade
LIDER opozicije Aleksandar Vučić podsetio se petog oktobra 2001. i uporedio tadašnju politiku sa današnjom.
- Pominjanje oni nadstrešnicu, hapsiće one koji uglavnom nisu krivi, a svoje će da zaobiđu. To je plašenje mečke rešetom. Mene to, draga Ivana, kad su prvi put uhapsili Voju i Tomu. Balavac jedan kad sam ostao ovde, nije za decu politika od 23, 24, 25 godina. Idem ulicom, napadali me, sa mukom trpim, sve razmišljam, umalo da lupim o banderu. Danas sam mnogo mirniji. Ovako nešto nisam video. Petog oktobra su bar razmišljali šta će da urade. Bio je poneki intelektualac. Njima je čovek koji će da bude kandidat za predsednika pripadnik Artemijeve grupe. Saičić - rekao je Vučić.
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