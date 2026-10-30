IGOR JURIĆ ŠOKIRAO IZJAVOM O SLUČAJU DANKE ILIĆ: Dokaza je vrlo malo, možda nikada nećemo saznati šta se zaista dogodilo

DIREKTOR Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić izjavio je danas da je u slučaju nestanka Danke Ilić za celokupno društvo i samu porodicu najvažnije da se sazna istina, odnosno da ono što sudska presuda osumnjičenih za njeno ubistvo donese bude potpuna istina o celokupnom događaju.

Foto: Privatna arhiva

- Danas je pripremno ročište zatvoreno za javnost, to je i uobičajeno. Ne očekujem da se danas desi ništa posebno novo, ali ono što nas očekuje u samom sudskom procesu će biti vrlo interesantno iz razloga što je materijalnih dokaza vrlo malo, gotovo da ih i nema. Imamo samo priznanje osumnjičenih u ovom slučaju, i to je nešto što će biti jako teško održivo da bi se moglo doći do pravosnažne presude - naveo je Jurić.

Govoreći o sudskom postupku koji danas počinje pred Višim sudom u negotinu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji su osumnjičeni za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, Jurić je rekao da ukoliko i dođe do pravosnažne presude, postavlja se pitanje da li će to moći da bude dugotrajno održivo.

Dodao je da očekuje da se eventualno pojavi neki novi svedok u samom sudskom procesu, koji bi mogao ili da dokaže da se ono šta se osumnjičenima stavlja na teret zaista i desilo, ili da se ti ljudi oslobode krivice.

Na pitanje da li je informacija da je dete stradalo bila prerano izneta imajući u vidu da telo Danke Ilić nije pronađeno, Jurić je ocenio da je verovatno postojala osnovana sumnja da se donese takva procena.

Prema njegovim rečima, u celom ovom slučaju je najviše zbunjujuće to što iako su osumnjičeni za njeno ubistvo priznali i do detalji opisali ubistvo, ni jedan materijalni dokaz kao ni telo devojčice nikada nisu pronađeni.

Odgovarajući na pitanje da li je od samog početka potrage za nestalim detetom bilo dovoljno urađeno sve da se ispita svaka mogućnost, uključujući i otmica, Jurić je rekao da kada se desi ovakav slučaj u kojem nema epiloga, onda se ne može zaključiti da se nije desio propust u potrazi.

- Vrlo su specifične potrage za nestalom decom, vrlo često prilazimo tome opušteno, a svaki detalj može da dovede do toga da se izgubi slučaj. Mislim da se to desilo i u ovom slučaju nestanka Danke Ilić, gde smo zbog svih okolnosti koje su okruživale ceo taj događaj, mesto gde se se dogodilo, uzrast deteta, da se mnogo opušteno prišlo tome misleći da će se to brzo rešiti i da će se dete pronaći. Tu je napravljen propust - objasnio je on.

Prema njegovoj oceni, potraga za nestalom Dankom Ilić je otišla u pogrešnom smeru, što je dovelo do epiloga koji je javnosti potpuno nejasan.

Jurić smatra da postoji velika mogućnost da javnost nikada ne dobije odgovor šta se zaista dogodilo Danki Ilić, s obzirom na sve nejasnoće i nepoznanice koje prate ovaj slučaj već više od dve godine.

- Naravno da postoji mogućnost i da je Danka živa, to ne smemo da izgubimo iz vida iako su za mene lično šanse za to izuzetno male. Hajde da verujemo da će ovaj sudski proces pokazati istinu. Kao što se dešavalo u nekim slučajevima širom sveta da su se nestale osobe pronašle posle nekoliko decenija, možda će se tako nešto desiti i u ovom slučaju da će nekome proraditi savest i da će želeti da ispriča kompletno istinu - rekao je on.

(Tanjug)

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