OVAKO IZGLEDAJU RODITELJI DANKE ILIĆ: Pripremno ročište završeno, glavni pretresi zakazani za kraj jeseni (VIDEO)
PRIPREMNO ročište na suđenju za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić završeno je danas u Višem sudu u Negotinu.
Današnje ročište bilo je zatvoreno za javnost, a tužilaštvo i branioci optuženih izneli su svoja uvodna izlaganja i predložili dokaze i svedoke koji će biti saslušani tokom glavnog pretresa.
Nakon završenog ročišta, naš reporter je snimio trenutak kada su Miloš i Ivana Ilić, roditelji ubijene devojčice Danke Ilić, sa tugom na licu napustili sud.
Pogledajte snimak roditelja Danke Ilić:
Podsetimo, u Višem sudu u Negotinu danas je završeno pripremno ročište pred početak suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine.
Po okončanju ročišta, optuženi su pod strogom policijskom pratnjom vraćeni u pritvor, a sudsko veće uskoro će odrediti datum početka glavnog pretresa, kada bi trebalo da bude odlučeno i hoće li javnost moći da prati nastavak postupka.
Glavni pretres, odnosno početak suđenja je zakazan za drugu polovinu novembra, rekao je jedan od branilaca okrivljenih.
Sudsko veće definisalo je dinamiku nastavka suđenja, koje ulazi u fazu glavnog pretresa krajem jeseni.
- Glavni pretresi su zakazani za drugu polovinu novembra i decembar, i odvijaće se u blokovima od po tri dana. Prema utvrđenom redosledu, najpre će biti saslušani optuženi, potom oštećeni roditelji, a nakon njih i predloženi svedoci - zaključio je advokat Bogdanović.
Predstojeći glavni pretres pokazaće kojim tačno materijalnim i biološkim dokazima, kao i veštačenjima, tužilaštvo namerava da dokaže krivicu optuženih radnika vodovoda.
BONUS VIDEO:
Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
POČINjE SUĐENjE DECENIJE: Sutra u Negotinu početak postupka za ubistvo male Danke Ilić
29. 10. 2026. u 11:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)