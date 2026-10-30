OVAKO IZGLEDAJU RODITELJI DANKE ILIĆ: Pripremno ročište završeno, glavni pretresi zakazani za kraj jeseni (VIDEO)

PRIPREMNO ročište na suđenju za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić završeno je danas u Višem sudu u Negotinu.

FOTO: Arhiva novosti

Današnje ročište bilo je zatvoreno za javnost, a tužilaštvo i branioci optuženih izneli su svoja uvodna izlaganja i predložili dokaze i svedoke koji će biti saslušani tokom glavnog pretresa.

Nakon završenog ročišta, naš reporter je snimio trenutak kada su Miloš i Ivana Ilić, roditelji ubijene devojčice Danke Ilić, sa tugom na licu napustili sud.

Pogledajte snimak roditelja Danke Ilić:

Podsetimo, u Višem sudu u Negotinu danas je završeno pripremno ročište pred početak suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine.

Po okončanju ročišta, optuženi su pod strogom policijskom pratnjom vraćeni u pritvor, a sudsko veće uskoro će odrediti datum početka glavnog pretresa, kada bi trebalo da bude odlučeno i hoće li javnost moći da prati nastavak postupka.

Glavni pretres, odnosno početak suđenja je zakazan za drugu polovinu novembra, rekao je jedan od branilaca okrivljenih.

Sudsko veće definisalo je dinamiku nastavka suđenja, koje ulazi u fazu glavnog pretresa krajem jeseni.

- Glavni pretresi su zakazani za drugu polovinu novembra i decembar, i odvijaće se u blokovima od po tri dana. Prema utvrđenom redosledu, najpre će biti saslušani optuženi, potom oštećeni roditelji, a nakon njih i predloženi svedoci - zaključio je advokat Bogdanović.

Predstojeći glavni pretres pokazaće kojim tačno materijalnim i biološkim dokazima, kao i veštačenjima, tužilaštvo namerava da dokaže krivicu optuženih radnika vodovoda.

BONUS VIDEO:

Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.