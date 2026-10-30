Suđenja

STIGLA PRESUDA: Pravosnažno osuđen na dve i po godine zbog pucnjave ispred splava u Beogradu

T.J.

30. 10. 2026. u 16:58

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Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio G. B. na kaznu zatvora od dve i po godine zbog pucanja ispred splava u Beogradu 24. maja 2024. godine.

СТИГЛА ПРЕСУДА: Правоснажно осуђен на две и по године због пуцњаве испред сплава у Београду

Foto: Profimedija/Panthermedia/Sebastian Duda

Drugostepeni sud odbio je kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu, saopšteno je iz tog suda.

On je osuđen za krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Oglašen je krivim da je tog dana ispred splava u Beogradu, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, iz vatrenog oružja koje je neovlašćeno nosio, pucao u pravcu splava i obezbeđenja.

(Tanjug)

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