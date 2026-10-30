STIGLA PRESUDA: Pravosnažno osuđen na dve i po godine zbog pucnjave ispred splava u Beogradu
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio G. B. na kaznu zatvora od dve i po godine zbog pucanja ispred splava u Beogradu 24. maja 2024. godine.
Drugostepeni sud odbio je kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu, saopšteno je iz tog suda.
On je osuđen za krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Oglašen je krivim da je tog dana ispred splava u Beogradu, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, iz vatrenog oružja koje je neovlašćeno nosio, pucao u pravcu splava i obezbeđenja.
(Tanjug)
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