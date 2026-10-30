TUŽILAŠTVO TRAŽI DOŽIVOTNI ZATVOR: Završeno pripremno ročište pred suđenje za ubistvo Danke Ilić

U VIŠEM sudu u Negotinu danas je završeno pripremno ročište pred početak suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine.

Foto: Privatna arhiva

Glavni pretres, odnosno početak suđenja je zakazan za drugu polovinu novembra, rekao je jedan od branilaca okrivljenih.

Današnje pripremno ročište je bilo zatvoreno za javnost.

Dragijević i Janković su dovezeni u sud maricom sa lisicama na rukama.

U ovom postupku bio je optužen i otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, ali je odlukom suda protiv njega obustavljen postupak.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage koju je sprovelo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage sprovedena je po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, a zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

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