ZBOG UBISTVA ŽENE I NJENE MAJKE ROBIJAĆE DOŽIVOTNO: Apelacioni sud potvrdio najstrožu kaznu Branislavu Radiću za zločin u Rakovcu

NOVOSAĐANINU Branislavu Radiću (48), koji je u Višem sudu u Novom Sadu 4. marta osuđen na doživotni zatvor zbog teškog ubistva bivše supruge Dragane Radić (47) i njene majke Nadu Četnik (75), Apelacioni sud u Novom Sadu je potvrdio izrečenu kaznu,.

FOTO:Lj.P.

Apelacioni sud u Novom Sadu je, kako je saopšteno iz Višeg suda u Novom Sadu, nakon održane sednice veća 28. septembra doneo presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, okrivljenog lično i njegovog branioca, te se prvostepena presuda potvrđuje.

U obrazloženju svoje odluke drugostepeni sud, između ostalog, navodi da je prvostepeni sud u dokaznom postupku koji je sproveo bez bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, na osnovu relevantnih dokaza koje je valjano ocenio, pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti, pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, na koje je pravilno primenio krivični zakon kada je u radnjama okrivljenog našao sve bitne elemente krivičnog dela teško ubistvo, te ga oglasio krivim za navedeno krivično delo i izrekao mu u svemu primerenu krivičnu sankciju i za takve svoje činjenične i pravne zaključke dao valjane razloge u obrazloženju pobijane presude.

Takođe, drugostepeni sud navodi da je prvostepeni sud prilikom donošenja odluke o krivičnoj sankciji pravilno cenio sve okolnosti, težinu i posledice krivičnog dela, okolnosti pod kojima je delo izvršeno, izuzetno visok stepen krivice okrivljenog, te da su ovakvi slučajevi lišenja života članova porodice sve češći u našem društvu i da je takvo ponašanje sa aspekta društva kao celine u potpunosti neprihvatljivo i izuzetno opasno.

Prvostepeni sud je po oceni Apelacionog suda u Novom Sadu sasvim opravdano okrivljenog osudio na najtežu kaznu, doživotni zatvor, koja je i po stanovištvu drugostepenog suda jedina adekvatna i primerena i da se samo sa ovako izrečenom kaznom može ostvariti svrha kažnjavanja.

Podsećamo, Radić je prvostepenom presudom oglašen krivim i osuđen na najtežu kaznu jer je 18. februara 2024. godine u Rakovcu u porodičnoj kući, u Ulici cara Lazara, pod dejstvom alkohola sa 2,84 promila, i kršeći meru zabrane prilaska i komuniciranja, usmrtio bivšu suprugu Draganu Radić (47) i njenu majku Nadu Četnik (75).

Teško ubistvo, kako se čulo juče prilikom izricanja najstrože kazne, za koje se tereti, Radić je počinio u trenutku kada mu je sposobnost da shvati značaj dela bila smanjena usled alkoholisanosti.

Radić je 18. februara 2024. godine, uveče oko 19.30 sati, došao do dvorišta porodične kuće u kojoj su živele njegova bivša supruga i njena majka, i sa umišljjem ubio obe. Ušao je u dvorište i razvalio vrata u prizemlju, gde je najpre nožem napao Nadu, koja se branila. Kod ove nesrećne žene, bilo je ukupno 13 ubodnih rana u predelu vitalnih delova tela. Posle toga se popeo na sprat kuće, gde je takođe razvalio vrata i nožem naneo 23 smrtonosne povrede bivšoj supruzi Dragani.

Posle toga je pozvao svog rođenog brata i rekao da ih je ubio obe, a zatim je legao pored Draganinog tela, gde ga je policija zatekla kada je stigla na mesto zločina.

Obrazlažući presudu, predsednik sudskog veća sudija Sanja Berak kazala je da su tokom dokaznog postupka izvedeni svi relevatni dokazi, i da je sudsko veće pažljivo razmotrilo sve, posebno u pogledu percepcije ovog događaja.

Veće je, kako je rekla sudija, mišljenja da je Radić svestan i sa umišljajem usmrtio bivšu suprugu i nekadašnju taštu, a da je prilikom odlučivanja o kazni, veće imalo u vidu da je Radić dva puta osuđivan za krivična dela sa elemntima nasilja prema porodici, i da je i dalje nastavio da se protivpravno ponaša.

- Veće je mišljenja da okrivljeni nema empatiju i osećaj krivice – kazala je sudija prilikom obrazlaganja presude.

Lj. P.

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