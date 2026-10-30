Politika

BRNABIĆ PLENUMAŠIMA: Ne možete iz parka da komandujete državom i niko nema pravo da šikanira ljude

В.Н.

30. 10. 2026. u 11:25

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PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić obrtila se javnosti se na konferenciji za novinare.

БРНАБИЋ ПЛЕНУМАШИМА: Не можете из парка да командујете државом и нико нема право да шиканира људе

Foto: Printskrin/Novosti

- Doživeli smo da nam se iz parka serviraju naredbe i to od onih koji su pobedili na izborima. Ljudi, formirajte institucije, organe valsti, pa smenjujte po zakonu, a ne iz parka da čitate plenumaške i komesarske naloge, ko mora da podnese ostavku. Preuzmite odgovornost. To je najmanje što je ova država zaslužila. Niko nema prava da teroriše i šikanira ljude - rekla je Ana Brnabić, dodavši da je Srbiji potreban dijalog, a ne teror.

- Srbiji je potreban mir, ovaj teror mora da prestane odmah. To je moj poziv i moja poruka zaključila je Brnabićeva.

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