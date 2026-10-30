ANA BRNABIĆ OBRATILA SE JAVNOSTI: Srbiji je potreban mir - ovaj teror mora da prestane odmah (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić obratila se na konferenciji za novinare.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- Još jednom bih pozvala na razum i mir, poštovanje institucija i na osnovnu ljudsku pristojnost i poštovanje dostojanstva svakog čoveka. Ono čemu smo svedočili u poslednjih nekoliko dana, da budem precizna, od kada su proglašeni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora, dakle od večeri 25. oktobra, to čemu smo svi mi mogli da svedočimo, šta se dešavalo u ovoj zemlji, je apsolutno nedopustivo i ne sme da se nastavi - kazala je Brnabić.

- Pozivam izabranu skupštinsku većinu, a naravno, znam da opozicija neće praviti nikakve probleme i nikakvu opstrukciju, da što pre krene u uspostavljanje organa vlasti i da ne dopuste batinašima i nasilnicima da vode politiku kao što se to desilo, i ja ću vam davati konkretne primere slučajeva u kojima je pokazan teror prema građanima, prema medijima, prema političkim protivni. Pobedili ste na izborima, formirajte organe vlasti, nemojte da dalje dopuštate nasilnicima i batinašima da maltretiraju građane ove zemlje, da ponižavaju i gaze institucije ove zemlje, i ne dozvolite dalje nepoštovanje i unižtavanje Ustava Republike Srbije i zakona ove zemlje - rekla je Brnabić.

Ukazala je na upad na televiziju Informer, napad na Pink, privođenje i zadržavanje u pritvoru direktora Jovine gimnazije Radivoja Stojkovića.

- Slavili su ga, slavili uspehe te gimnazije za koje je on kao direktor, jedan od najzaslužnijih zato što je napravio sistem koji podržava neke od naših najboljih učenika, mladih ljudi, i odjednom, kada je rekao da zakon mora da se poštuje i da politici nema mesta u školama, je šikaniran. Čovek se odazvao, sam dao iskaz, a sada su zahtevali određivanje pritvora od 30 dana. Ovo nije vladavina prava, ovo je vladavina terora - rekla je ona.

Potom je ukazala na upad u Srbijavode, upad u Opštinu Zemun, maltretiranje i šikaniranje ljudi.

- Brutalno maltretiranje, udaranje šakom u glavu žene, samo zato što je odgurnula mobilni telefon da je ne bi snimali i dodatno ponižavali. Zato je dobila udarac u glavu - navela je.

Navela je da se dogodio i upad u Dom zdravlja u Nišu, u prostorije televizije "Lav plus" u Čačku, a da su na društvenim mrežama i u studentskim grupama deljeni brojevi telefona pojedinaca.

- Ili kako oni kažu vrhovnih ćacija, sa pozivom da se ti ljudi i njihove porodice stalno pozivaju, da se stalno maltretiraju, da njihov život više ne bude moguć ili pretvoren u pakao, da im se šalju poruke mržnje, pretnje, i sve to se nastavlja do današnjeg dana - rekla je Brnabić.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Istakla je da sprečavanje obeležavanja stranačke slave nije viđeno od 1945. godine. Brnabić je kazala da je apsolutno neprimeren pritisak na ljude da podnose ostavke, čak i na tužioce i sudije, na sudije Ustavnog suda, na nezavisne institucije kako da donose odluke.

- Ljudi, formirajte organe vlasti, pa smenjujte ljude. Nemojte da ih šikanirate, nemojte da ih maltretirate, da ih ponižavate. I konačno, nezabeleženo targetiranje ljudi, pozivi preko društvenih mreža i otvaranje portala da svako prijavi svog ćaćija i da kada prijavite svog ćacija, vi ste vlasnik vašeg ćacija. Je l' to lepša i bolja Srbija - upitala je Ana Brnabić.

- Stavite ćacijima žute trake na ruke, pa ih maltretirajte. Sve to uradite. Još jednom - vlasništvo nad vašim ćacijem, to im je cilj - kazala je Brnabić, navodeći da sve predstavlja najgrublje zastrašivanje ljudi.

- Doživeli smo da nam se iz parka serviraju naredbe i to od onih koji su pobedili na izborima. Ljudi, formirajte institucije, organe valsti, pa smenjujte po zakonu, a ne iz parka. Preuzmite odgovornost. To je najmanje što je ova država zaslužila. Niko nema prava da teroriše i šikanira ljude - rekla je Ana Brnabić, navodeći da je Srbiji potreban dijalog, a ne teror.

- Srbiji je potreban mir, ovaj teror mora da prestane odmah. To je moj poziv i moja poruka - kazala je Brnabić.

- I građani koji su glasali različito su građani i niko nema prava da ih šikanira. Moje ja da na to ukažem - rekla je Ana Brnabić.

- Ozbiljan teror, strahovalda, pa imate ljude koji se uplaše i povinuju se - kazala je ona.

- Samo da se podsetimo šta smo videli, četiri dana je bilo potrebno. Svaka vam čast, kapa dole, ali ja sam morala da se oglasim, moja sramota bi bila da se nisam oglasila - poručila je ona.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

O pomilovanju

Na pitanje koga je bivši predsednik Aleksandar Vučić pomilovao, Brnabić kaže:

- Pomilovanje po Ustavu Republike Srbije nije u nadležnosti v. d. predsednika Republike, tako da ja zaista nisam pozvana da o tome govorim - rekla je.

Tokom konfrencije Brnabić je još jednom upitana ko je pomilovan i aboliran.

- Molim vas, da me ne pitate dva ili tri puta isto. Dala sam odgovor. Biće uskoro, ja se nadam formiranje svih institucija, verujem i izabrani novi predsednik Republike Srbije. Dakle, to nije nešto o čemu ja treba da pričam - rekla je Brnabić.

Na pitanje da li zna ko je na spisku, Brnabić je još jednom ponovila da je dala odgovor.

- Ja sam odgovorila na to pitanje, ne morate me šikanirati - rekla je Brnabić.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

- A na pitanje da je odgovornost i na vladi u tehničkom mandatu, ja moram da kažem da je teror kod nekih ljudi urodio plodom. Veče kada je policija dozvolila upad u TV Informer, i kada smo svi mi morali da gledamo kako se određeni ljudi, samo zato što se njihova uređivačka politika ne slaže sa mejnstrim narativom, i da ćemo dobiti svog vlasnika koji će da nas jaše, pošto smo onda ćaci. Sve to vreme su pripadnici MUP bili ispred te medijske kuće, i dozvolili i dozvoljavali. U redu, teror je urodio plodom. Oni neće da poštuju zakone i Ustav Srbije, nego hoće da poštuju plenumske komesare. Zato je važno da se formiraju institucije, pa ako pokušate da maltretirate ljude, e onda je to drugi problem, na koji se odgovara na jedan drugačiji način. Ali da bežite od brzog formiranja institucija, da dopustite da plenumski komesari naređuju. To je nešto na šta moram da ukažem i upozorim da je direktno kršenje i Ustava i zakona i gaženje institucija - rekla je ona.

Na pitanje da li je bila u kontaktu sa evropskim i svetskim zvaničnicima, kaže da jeste.

- Hvala im što su reagovali na nasilje - navela je.

O raspisivanju predsedničkih izbora

Kako je rekla, najkasnije do 27. novembra treba da budu raspisani predsednički izbori.

- Ja se nadam da ih raspisuju neki drugi - rekla je.