BRNABIĆ NOVOJ VLASTI: "Ne dopustite nasilnicima i batinašima da maltretiraju građane"
VRŠILAC dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, obratila se javnosti pozivom na smirivanje tenzija, poštovanje institucija i dostojanstva svakog čoveka, ističući da se događaji kojima svedočimo od večeri 25. oktobra ne smeju nastaviti.
- Još jednom bih pozvala na razum i mir, poštovanje institucija i na osnovnu ljudsku pristojnost i poštovanje dostojanstva svakog čoveka. Onome čemu svedočimo od večeri 25. oktobra je apsolutno nedopustivo i ne sme da se nastavi - kazala je Brnabić.
Ona je pozvala i novoizabranu većinu da što pre pristupi formiranju organa vlasti, poručivši da izborna pobeda podrazumeva i odgovornost za uspostavljanje institucija.
- Pozivam sve na mir, pozivam novoizabranu većinu da što pre krenu u uspostavljanje organa vlasti. Pobedili ste, formirajte organe vlasti, nemojte da dopustite nasilnicima i batinašima da maltretiraju građane - rekla je Brnabić.
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