ZEMLJOTRES U IZRAELU! Netanjahu i Ajzenkot izjednačeni — Arapi drže KLJUČEVE VLADE, da li odlučuju i o miru?

CENTRALNA izborna komisija (CIK) saopštila je u sredu popodne da, na osnovu 89,8 odsto prebrojanih glasova, blok predvođen premijerom Benjaminom Netanjahuom ima izglede da osvoji 53 poslanička mesta u Knesetu, koji broji 120 članova, dok bi blok predvođen Gadijem Ajzenkotom, liderom stranke „Jašar”, osvojio 48 mesta.

Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

To znači da su oba bloka daleko od većine od 61 poslaničkog mesta.

Dve stranke koje uglavnom okupljaju arapske glasače mogle bi zajedno da osvoje istorijskih 19 mandata, što ih stavlja u poziciju „jezička na vagi” (ključnog faktora za formiranje vlasti). Ovakav ishod usledio je nakon što su arapski birači u rekordnom broju izašli na izbore u utorak, u nadi da će s vlasti ukloniti Netanjahua i njegove saveznike sa krajnje desnice. Njihov dosadašnji najbolji rezultat iznosio je 15 poslaničkih mesta.

Situacija koja se nazirala do srede uveče razlikovala se od one koju su prikazivala većina glavnih anketa sprovedenih tokom nedelja i meseci uoči izbora. Gotovo sve te ankete predviđale su prednost Ajzenkotovog bloka u odnosu na Netanjahuov – uz varirajuće razlike – mada, slično trenutnoj situaciji, nijedna strana nije imala jasan put ka formiranju koalicije.

Centralna izborna komisija (CIK) saopštila je u sredu popodne da, na osnovu 89,8 odsto prebrojanih glasova, blok predvođen premijerom Benjaminom Netanjahuom ima izglede da osvoji 53 poslanička mesta u Knesetu, koji broji 120 članova, dok bi blok predvođen Gadijem Ajzenkotom, liderom stranke „Jašar”, osvojio 48 mesta. To znači da su oba bloka daleko od većine od 61 poslaničkog mesta.

Dve stranke koje uglavnom okupljaju arapske glasače mogle bi zajedno da osvoje istorijskih 19 mandata, što ih stavlja u poziciju „jezička na vagi” (ključnog faktora za formiranje vlasti). Ovakav ishod usledio je nakon što su arapski birači u rekordnom broju izašli na izbore u utorak, u nadi da će s vlasti ukloniti Netanjahua i njegove saveznike sa krajnje desnice. Njihov dosadašnji najbolji rezultat iznosio je 15 poslaničkih mesta.

Situacija koja se nazirala do srede uveče razlikovala se od one koju su prikazivala većina glavnih anketa sprovedenih tokom nedelja i meseci uoči izbora. Gotovo sve te ankete predviđale su prednost Ajzenkotovog bloka u odnosu na Netanjahuov – uz varirajuće razlike – mada, slično trenutnoj situaciji, nijedna strana nije imala jasan put ka formiranju koalicije. To je takođe predstavljalo preokret u odnosu na izlazne ankete od utorka uveče, koje su velike medijske kuće objavile odmah po zatvaranju birališta u 22.00 časa, a koje su pokazivale da Ajzenkotov blok ima dva ili tri poslanička mesta više od Netanjahuovog.

Međutim, kako je tokom noći i u sredu popodne brojanje glasova odmicalo, ispostavilo se da su izlazne ankete bile neprecizne, jer su i Netanijahuova stranka i njegov blok preuzeli vođstvo u odnosu na Ajzenkotov blok.

U ažuriranim podacima, objavljenim u sredu nešto posle 21.00 čas, Centralna izborna komisija (CIK) je navela da je prebrojano 89,8% ukupnog broja glasova, što obuhvata rezultate sa gotovo svih redovnih biračkih mesta.

Iako rezultati još nisu bili konačni, ne očekuje se da će doći do njihovih značajnijih promena.

U saopštenju, CIK je navela da preostali glasački listići sa redovnih biračkih mesta zahtevaju dodatnu proveru, što objašnjava očekivano kašnjenje. Takođe, CIK je saopštila da još uvek nisu prebrojani glasovi pristigli u takozvanim „dvostrukim kovertama” – reč je o 430.000 do 480.000 glasova – čije će brojanje početi u četvrtak u 1.00 čas posle ponoći, a očekuje se da će biti završeno do četvrtka uveče.

Napomenuto je da je procenjeni broj „dvostrukih koverata” preliminaran, budući da nadležni još uvek primaju i obrađuju te glasačke listiće.

Ovi glasovi – koje su uglavnom dali vojnici, zatvorenici, diplomate u inostranstvu i druge osobe koje nisu mogle da glasaju na svojim matičnim biračkim mestima – broje se odvojeno. Do srede uveče oni još uvek nisu bili uračunati, jer službenici moraju da provere da li je svaki od tih birača već glasao na nekom drugom mestu.



(Times of Israel)