Uhapšen direktor Jovine gimnazije u Novom Sadu
OSNOVNO javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci saopštilo je da je po nalogu javnog tužioca navedenog tužilaštva, uhapšen R.S. direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.
On je, kako se navodi u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva, ihapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio četiri krivična dela Neizvršenje sudske odluke iz čl. 340 st. 1 Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu supstitucijom, prenelo je mesnu nadležnost sa Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu na Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci.
- Osumnjičenom R. S. na teret se stavlja da je kao odgovorno lice odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke u odnosu na četiri profesora navedene gimnazije, te im je onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu - navodi se u saopštenju Bačko palanačkog Osnovnog javnog zužilaštvs. - Nakon ukidanja suspenzija od strane nadležnog suda, naloženo mu je da odmah i bez odlaganja dozvoli obavljanje poslova radnih mesta nastavnika, a što je on odbio.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu.
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