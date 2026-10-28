Politika

Uhapšen direktor Jovine gimnazije u Novom Sadu

Љ.П.

28. 10. 2026. u 20:09

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OSNOVNO javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci saopštilo je da je po nalogu javnog tužioca navedenog tužilaštva, uhapšen R.S. direktor gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.

Ухапшен директор Јовине гимназије у Новом Саду

Foto: Tanjug

On je, kako se navodi u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva, ihapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio četiri krivična dela Neizvršenje sudske odluke iz čl. 340 st. 1 Krivičnog zakonika.

U toku do sada preduzetih radnji, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu supstitucijom, prenelo je mesnu nadležnost sa Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu na Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci.

- Osumnjičenom R. S. na teret se stavlja da je kao odgovorno lice odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke u odnosu na četiri profesora navedene gimnazije, te im je onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu - navodi se u saopštenju Bačko palanačkog Osnovnog javnog zužilaštvs. - Nakon ukidanja suspenzija od strane nadležnog suda, naloženo mu je da odmah i bez odlaganja dozvoli obavljanje poslova radnih mesta nastavnika, a što je on odbio.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu.

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