Đoković posle pobede: Borba, udarac više, teško je bilo vratiti se!
NOVAK Đoković se posle 15 godina vratio u Bazel i pobedio je Iga Ambera sa 4:6, 6:3, 6:4. Srbin se oglasio posle meča u rodnom gradu njegovog velikog rivala, Rodžera Federera.
On je objasnio kako je uspeo da dobije meč u kom je izgubio prvi set.
- Borbom, udarac više. Imao sam brejk zaostatka, teško se vratiti iz toga na ovakvim takmičenjima. Igo je igrao sjajan meč, moram to da priznam. Znam da sam počeo sporije, ali to je zbog njegovog kvaliteta i plana. Levoruk, nema ih mnogo, drugačija taktika. Jedan od mečeva kada morate da ostanete prisutni i da koristite šanse - počeo je Đoković.
Potom se svima zahvalio na podršci.
- Hvala (poručio je na nemačkom). Hvala vam što ste ovde, a sad nazad na engleski. Lepo je vratiti se, zemlja koja je dala Rodžera i Vavrinku, zemlja koja je sjajna za tenis i promociju tenisa, hvala što ste se pojavili u ovolikom broju - zaključio je Đoković.
Novak će u osmini finala turnira iz serije 500 u Bazelu igrati protiv Nemca Jana-Lenarda Štrufa.
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