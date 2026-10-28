Poznato kad Đoković opet izlazi na teren

u četvrtak protiv Štrufa, poznato i kada izlazi na teren

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Srpski teniser Novak Đoković saznao je kada će odigrati naredni meč na turniru u Bazelu. Srpski teniser će u četvrtak u drugom kolu odmeriti snage sa Nemcem Jan-Lenardom Štrufom, a njihov susret neće početi pre 18 časova.

Đoković je plasman u drugo kolo izborio pobedom nad Francuzom Igom Imberom posle preokreta. Iako je izgubio prvi set rezultatom 4:6, Novak je u nastavku podigao nivo igre i slavio sa 6:3, 6:4.

Organizatori turnira odredili su da duel srpskog i nemačkog tenisera bude četvrti meč dana na Centralnom terenu. Program počinje u 12 časova susretom Valentana Vašeroa i Rafaela Hodara.

Nakon njih na teren izlaze Aleks Mikelsen i Artur Fis, dok je za treći meč planiran duel Denisa Šapovalova i pobednika susreta Tejlora Frica i Rinkija Hidžikate.

Đoković i Štruf do sada su odigrali osam međusobnih mečeva, a srpski as ima maksimalan učinak. Novak je slavio u svih osam susreta, što mu daje dodatni razlog za optimizam pred novi okršaj.

Poslednji put sastali su se u osmini finala Ju-Es opena 2025. godine, kada je Đoković ubedljivo pobedio sa 6:3, 6:3, 6:2. U četvrtak će imati priliku da nastavi pobednički niz protiv nemačkog rivala i izbori mesto u narednoj rundi turnira u Bazelu.