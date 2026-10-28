Dejan Jovanović imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a
DEJAN Jovanović imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora Radio-televizije Srbije, nakon ostavke Manje Grčić.
Jovanović je prethodno obavljao funkciju zamenika generalne direktorke RTS-a.
Večeras je održan sastanak predstavnika sindikata, generalne sekretarke i članova Upravnog odbora javnog servisa, na kojem je odlučeno da Jovanović privremeno preuzme rukovođenje RTS-om.
Manja Grčić podnela je ostavku danas, 28. oktobra, oko 17.30 časova.
Ona je u saopštenju upućenom zaposlenima i javnosti navela da je njena namera bila da obezbedi stabilnost i nesmetan rad RTS-a, kao i urednu primopredaju dužnosti.
Grčić je istakla da ne želi da njen privremeni ostanak na funkciji bude razlog za dalje nepoverenje, tenzije ili podele.
Navela je i da veruje da RTS mora da ostane stabilna i profesionalna institucija, bez obzira na to ko se nalazi na njenom čelu i ko je na vlasti.
(Alo/Telegraf)
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