Dejan Jovanović imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a

DEJAN Jovanović imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora Radio-televizije Srbije, nakon ostavke Manje Grčić.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Jovanović je prethodno obavljao funkciju zamenika generalne direktorke RTS-a.

Večeras je održan sastanak predstavnika sindikata, generalne sekretarke i članova Upravnog odbora javnog servisa, na kojem je odlučeno da Jovanović privremeno preuzme rukovođenje RTS-om.

Manja Grčić podnela je ostavku danas, 28. oktobra, oko 17.30 časova.

Ona je u saopštenju upućenom zaposlenima i javnosti navela da je njena namera bila da obezbedi stabilnost i nesmetan rad RTS-a, kao i urednu primopredaju dužnosti.

Grčić je istakla da ne želi da njen privremeni ostanak na funkciji bude razlog za dalje nepoverenje, tenzije ili podele.

Navela je i da veruje da RTS mora da ostane stabilna i profesionalna institucija, bez obzira na to ko se nalazi na njenom čelu i ko je na vlasti.

(Alo/Telegraf)