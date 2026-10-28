Politika

Dejan Jovanović imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a

В.Н.

28. 10. 2026. u 22:37

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DEJAN Jovanović imenovan je za vršioca dužnosti generalnog direktora Radio-televizije Srbije, nakon ostavke Manje Grčić.

Дејан Јовановић именован за вршиоца дужности генералног директора РТС-а

Foto: Z. Jovanović Mačak

Jovanović je prethodno obavljao funkciju zamenika generalne direktorke RTS-a.

Večeras je održan sastanak predstavnika sindikata, generalne sekretarke i članova Upravnog odbora javnog servisa, na kojem je odlučeno da Jovanović privremeno preuzme rukovođenje RTS-om.

Manja Grčić podnela je ostavku danas, 28. oktobra, oko 17.30 časova.

Ona je u saopštenju upućenom zaposlenima i javnosti navela da je njena namera bila da obezbedi stabilnost i nesmetan rad RTS-a, kao i urednu primopredaju dužnosti.

Grčić je istakla da ne želi da njen privremeni ostanak na funkciji bude razlog za dalje nepoverenje, tenzije ili podele.

Navela je i da veruje da RTS mora da ostane stabilna i profesionalna institucija, bez obzira na to ko se nalazi na njenom čelu i ko je na vlasti.

(Alo/Telegraf)

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