Zvezda nastavlja seriju: Stari dužnik stiže u Arenu! Miljenik Grobara podseća na ovo!

Četa Ibona Navara u prethodnoj rundi deklasirala Makabi Tel Aviv.

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Posle ubedljive pobede nad "Ponosom Izraela", košarkaše Crvene zvezde čeka novi izazov u "duplom kolu" Evrolige.

Crveno-beli će ponovo igrati u Areni, a protivnik u 9. kolu biće im nemački Bajern (20.00), koji je u prošloj rundi poražen kod kuće od Barselone (84:88).

Sada je tim iz Minhena na skoru 2-6, dok je klub s Malog Kalemegdana u mestu koje direktno vodi u plejof sa bilansom 5-3.

Veliki adut gostiju biće i nekadašnji kapiten Partizana i srpske reprezentacije Vladimir Lučić.

- Gostovanje Crvenoj zvezdi jedno je od najtežih u Evropi. Uz to, nalaze se u veoma dobrom trenutku - uništili su Makabi. Ipak, želimo da se žestoko borimo za pobedu, to je najvažnije - rekao je Lučić za klupski sajt.

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Bavarci su protiv Katalonaca ispustili dva boda u završnici, ali je srpski košarkaš video pomak u odnosu na prethodni evropski okršaj.

-U poređenju sa utakmicom protiv Dubaija, počeli smo sa mnogo više energije. Energija navijača takođe je bila sjajna i mnogo nam je pomogla protiv Barselone. Sada nas čeka težak raspored sa četiri gostovanja u Evroligi.

Lučić smatra da njegova ekipa, uprkos lošem skoru, u većini dosadašnjih poraza nije bila daleko od pobede.

- Ako izuzmemo utakmice protiv Dubaija i Fenerbahčea, u ostalim porazima bili smo konkurentni i gubili tek u poslednjim minutima. Zato na to moramo da se usredsredimo: da počnemo sa mnogo energije i ostanemo čvrsti svih 40 minuta.

Trener Zvezde, Ibon Navaro, veruje da će njegova ekipa nastaviti sa dobrim rezultatima:

- Mislim da je Bajern tim koji kontroliše sjajno minute svojih igrača. Igraju sjajnu u duplim kolima. Igraju bolje u gostima nego kod kuće. Igraju drugačiju odbranu od ostalih i biće izazov naći rešenje za tu odbranu. Imaju sjajne igrače, Obst, Džesap, Vajli, tako da će biti teško pripremiti tu utakmicu koja će biti potpuno drugačija od one koju smo odigrali sa Makabijem - istakao je Navaro.

Bajern je, uz prethodnog rivala Makabi, na listi dužnika Zvezde iz prošle sezone, kada ih je pod komandom bivšeg selektora Srbije, Svetislava Pešića, pobedio u Beogradu.

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