Fudbal

Živković asistirao, Jović pogodio, a Šerif presudio Nikolićevom AEK-u

У. Ћ.

28. 10. 2026. u 22:36 >> 22:39

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Srpski fudbaleri i bivši napadač Crvene zvezde obeležili duel PAOK-a i AEK-a.

Живковић асистирао, Јовић погодио, а Шериф пресудио Николићевом АЕК-у

Credit: Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri PAOK-a pobedili su AEK rezultatom 3:1 (1:0) na stadionu „Tumba“ u Solunu, u derbiju četvrtog kola ligaške faze Kupa Grčke.

Andrija Živković asistirao je za drugi gol domaćina, dok je Luka Jović postigao jedini pogodak za ekipu koju predvodi Marko Nikolić. Mijat Gaćinović i Ognjen Ugrešić utakmicu su odgledali sa klupe za rezervne igrače.

PAOK je poveo već u osmom minutu, kada je Keni centrirao sa desne strane, a Simon Banza glavom savladao protivničkog golmana. AEK je odgovor pronašao odmah po povratku sa odmora. Razvan Marin je asistirao Joviću, koji je u 50. minutu zatresao mrežu za 1:1.

Ipak, završnica je pripala domaćinu. Andrija Živković je u 70. minutu uposlio Šolu Šoretirea, koji je samo sedam minuta ranije ušao u igru i doneo novu prednost PAOK-u.

Konačan rezultat postavio je Šerif Endijaj, nekadašnji napadač Crvene zvezde, pogotkom izvan kaznenog prostora u 79. minutu.

Tako je PAOK osvojio važna tri boda u četvrtom kolu ligaške faze Kupa Grčke, a AEK nije uspeo da materijalizuje posed lopte i veći broj udaraca.

Standings provided by Sofascore

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