Živković asistirao, Jović pogodio, a Šerif presudio Nikolićevom AEK-u
Srpski fudbaleri i bivši napadač Crvene zvezde obeležili duel PAOK-a i AEK-a.
Fudbaleri PAOK-a pobedili su AEK rezultatom 3:1 (1:0) na stadionu „Tumba“ u Solunu, u derbiju četvrtog kola ligaške faze Kupa Grčke.
Andrija Živković asistirao je za drugi gol domaćina, dok je Luka Jović postigao jedini pogodak za ekipu koju predvodi Marko Nikolić. Mijat Gaćinović i Ognjen Ugrešić utakmicu su odgledali sa klupe za rezervne igrače.
PAOK je poveo već u osmom minutu, kada je Keni centrirao sa desne strane, a Simon Banza glavom savladao protivničkog golmana. AEK je odgovor pronašao odmah po povratku sa odmora. Razvan Marin je asistirao Joviću, koji je u 50. minutu zatresao mrežu za 1:1.
Ipak, završnica je pripala domaćinu. Andrija Živković je u 70. minutu uposlio Šolu Šoretirea, koji je samo sedam minuta ranije ušao u igru i doneo novu prednost PAOK-u.
Konačan rezultat postavio je Šerif Endijaj, nekadašnji napadač Crvene zvezde, pogotkom izvan kaznenog prostora u 79. minutu.
Tako je PAOK osvojio važna tri boda u četvrtom kolu ligaške faze Kupa Grčke, a AEK nije uspeo da materijalizuje posed lopte i veći broj udaraca.
Preporučujemo
PARTIZAN NE MOŽE BEZ DRAME! Crno-beli slavili u Nišu, uspešan povratnički debi Stanojevića (VIDEO/FOTO)
28. 10. 2026. u 18:55 >> 18:55
HAOS U NIŠU! Masovna tuča navijača Partizana (VIDEO)
28. 10. 2026. u 18:24 >> 18:31
Pogledajte šta je Đoković uradio pre izlaska na teren
28. 10. 2026. u 18:24 >> 21:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju Partizan u odloženoj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije, a duel na Čairu biće u znaku povratka Aleksandra Stanojevića na klupu crno-belih. Iskusni stručnjak četvrti put preuzima ekipu iz Humske, a debi u novom mandatu očekuje ga u trenutku kada su bodovi potrebniji nego ikada.
28. 10. 2026. u 10:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)