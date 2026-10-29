PENAVA PRAVI SVOJ JASENOVAC: Partner HDZ u vladi hrvatske državnim novcem sprema spomen-područje za Ustaše

Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava želi državnim novcem da finansira desničarski Jasenovac, spomen-područje ustašama koji su ubijeni na Blajburgu posle povlačenja vojske Ante Pavelića.

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Već dugo Penava ucenjuje vladu Andreja Plenkovića da obezbedi milione evra za buduću javnu ustanovu spomen-područja u Macelju, dok planira da učenici obilaze mesto na kom je ustaška vojska pokušala bekstvo posle sloma NDH.

Na kraju je postignut i dogovor sa vladom koja "nema ništa protiv", a očito Penava želi da iskoristi trenutak kada može da pritiska Plenkovića, jer bez ruku članova Domovinskog pokreta, premijer ne bi imao stabilnu većinu u parlamentu.

- Reč je o čistom politikantstvu, pokušaju izjednačavanja ljudi koji su bili na pravoj i onih na pogrešnoj strani istorije - tvrdi predsednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i upozorava da bi osnivanje takve javne ustanove produbilo raskole u društvu. - Ustaše se sigurno nisu borile za Hrvatsku, a protiv sam stvaranja u Macelju nekakvog pandana Jasenovcu, to je dubinski pogrešno.

Zasada konačni predlog nije poznat, a Penava planira projekat "spomen-područja žrtava komunizma".

Rijeka traži zabranu Opozicione stranke u Rijeci traže zabranu ustaških simbola na štandovima, na kojim su se odomaćili "suveniri" sa natpisom "Za dom spremni", ustaške kape sa likom Pavelića i drugo. "To više nećemo da tolerišemo", poručuje opozicija iz nekad "crvene Rijeke".

- Žrtve nisu dobile svoje priznanje nego ih još uvek na sve moguće načine pokušavaju da potisnu i učine sve što je moguće da ostanu i dalje sakrivene - kaže Penava. - Nažalost, toj činjenici i toj atmosferi svedočimo i u medijima i u političkom životu i to je jednostavno nasleđe onih gotovo pola veka života pod komunizmom, dakle u Jugoslaviji. Zasada gledamo prema Macelju kao autentičnoj lokaciji koja bi postala spomen-područje okruženo grobnicama, na trasi Križnog puta.

Istovremeno, sasvim je zaboravljeno mesto masovnih zločina ustaša u Rakovom potoku kraj Zagreba, a lokacija je godinama zapuštena.

Na političkom planu hrvatska vlada je kod planiranja budžeta za sledeću godinu usvojila sve amandmane koje je Domovinski pokret tražio i obezbedila novac za projekte koje planiraju, uz napomenu da je koalicija bezbedna. Ipak, iza kulisa, vode se grčeviti razgovori sa mogućim partnerima koji bi zamenili Domovinski pokret, da ne bi nastavio sa ucenama koje su do sada urodile plodom. HDZ računa i na nekoliko članova Domovinskog pokreta koji bi ostali uz vladu ako dođe do raskola u stranci, ali ta je računica neizvesna za vladajuću stranku.