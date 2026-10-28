PUTIN ZATRESAO ZAPAD IZ MOSKVE: Izneo nove činjenice i ukazao na promenu odnosa snaga u svetu (VIDEO)
SVI sada svedoče kako multipolarni svet zaista postaje stvarnost; to je nepovratan i objektivan trend, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na plenarnoj sednici trećeg ekonomsko-humanitarnog foruma „Rusija-Afrika“, koji se održava u Gostinom dvoru u Moskvi.
Kako je ruski lider primetio, ovaj forum, njegove teme i učesnici, i njegov slobodan i otvoren dijalog, besprekorno se uklapaju u globalne procese transformacije, čiji su obim i dubina toliko ogromni da ih je teško preceniti.
Pravedniji svet, gde se čuju glasovi većine, zamenjuje unipolarni svet, dodao je on.
- Era kada je sudbine čitavih kontinenata određivao uski blok država nepovratno prolazi. Zamenjuje je pravedniji svet, u kome se moraju čuti glasovi svih zemalja učesnica u međunarodnim odnosima - rekao je Putin na sednici.
O ulozi BRIKS-a u svetu
Ruski predsednik je istakao posebnu ulogu BRIKS-a u savremenom svetu.
- Preko 40 odsto globalnog BDP-a u proteklih pet godina generisale su zemlje BRIKS-a, dok je udeo G7 manji od 30 odst - objasnio je ruski lider.
O Africi i odnosu Zapada prema njoj
Afrika se sve više potvrđuje kao jedan od centara međunarodne ekonomije, primetio je Putin.
Uticaj i autoritet afričkog kontinenta na globalnoj sceni rastu, konstatovao je on.
„Zapad aktivno pokušava da zarobi Afriku u dužničko ropstvo“, naglasio je Putin.
Prema njegovim rečima, carinski ratovi i nelegitimne sankcije su alati neokolonijalizma.
Afrika ostala uz Rusiju uprkos pritiscima
Trgovinski i ekonomski odnosi između Rusije i Afrike se razvijaju uprkos pritiscima i sankcijama, naglasio je Putin.
- Moskva ceni čvrst stav Afrike o održavanju kontakata sa Rusijom uprkos spoljnim pritiscima - naglasio je šef države.
Rusko-afrička trgovina će u veoma bliskoj budućnosti premašiti 50 milijardi dolara, napomenuo je predsednik.
Rusija ima kompletan lanac za stvaranje generativnih modela velikih razmera, konstatovao je ruski lider.
- Moskva učestvuje u realizaciji više od 30 perspektivnih energetskih projekata u 16 afričkih zemalja - objasnio je on.
Rusija čvrsto održava vodeću poziciju u tehnološkoj trci, dok njeni konkurenti moraju da je sustignu u nekim oblastima, zaključio je.
- Naša zemlja zadržava vodeću poziciju u borbi za tehnološki suverenitet i otvorena je za prenos svojih kompetencija na afričke prijatelje - poručio je predsednik.
Moskva je otvorena za deljenje svojih visokotehnoloških rešenja sa afričkim zemljama, dodao je on.
Sankcije protiv Rusije su bez presedana, Zapad vrši pritisak i na partnere Moskve, tvrdi Putin.
Crni kontinent centar globalnog rasta stanovništva
Afrika će biti centar globalnog rasta stanovništva do 2030. godine: Putin je objavio prognoze UN.
- A do 2050. godine, stanovništvo Afrike će premašiti 2,5 milijarde ljudi - dodao je predsednik.
O reformi MMF-a i Svetske banke
Došlo je vreme da se razgovara o izmenama u radu Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, njihovog preorjentisanja u cilju potreba zemalja u razvoju, naglasio je predsednik Rusije.
- A do 2050. godine, stanovništvo Afrike će premašiti 2,5 milijarde ljudi - dodao je predsednik.
O reformi MMF-a i Svetske banke
Došlo je vreme da se razgovara o izmenama u radu Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, njihovog preorjentisanja u cilju potreba zemalja u razvoju, naglasio je predsednik Rusije.
(Sputnjik)
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