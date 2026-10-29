STIŽE ZAHLAĐENJE, KIŠA I SNEG: Vremenska prognoza za četvrtak, 29. oktobar

U VEĆEM delu Srbije danas se očekuje pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, uz slabu prolaznu kišu samo ponegde, dok će na visokim planinama kratkotrajno provejavati slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Unsplash/Polina Kuzovkova

U četvrtak, 29. oktobra, u većini mesta biće suvo uz povreremenu rosulju ili slabu kišu. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu će sutra biti oblačno, hladnije i uglavnom suvo, sa mogućnošću slabe kiše na širem području grada.

Jutarnja temperatura iznosiće oko 8, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

U petak, 30. oktobra, zadržaće se pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom uglavnom na zapadu Vojvodine i u predelima južnije od Save i Dunava.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.

(RTS)