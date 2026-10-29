STIŽE ZAHLAĐENJE, KIŠA I SNEG: Vremenska prognoza za četvrtak, 29. oktobar
U VEĆEM delu Srbije danas se očekuje pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, uz slabu prolaznu kišu samo ponegde, dok će na visokim planinama kratkotrajno provejavati slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
U četvrtak, 29. oktobra, u većini mesta biće suvo uz povreremenu rosulju ili slabu kišu. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.
Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.
U Beogradu će sutra biti oblačno, hladnije i uglavnom suvo, sa mogućnošću slabe kiše na širem području grada.
Jutarnja temperatura iznosiće oko 8, a najviša dnevna oko 12 stepeni.
U petak, 30. oktobra, zadržaće se pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom uglavnom na zapadu Vojvodine i u predelima južnije od Save i Dunava.
Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.
(RTS)
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