Kakva utakmica u Seriji A: Bolonja posle velikog preokreta pobedila Milan (VIDEO)

FUDBALERI Milana poraženi su na "San Siru" sa 4:2 od Bolonje u 9. kolu Serije A.

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Gosti su fantastično otvorili utakmicu. Samjuel Mbangula je u 8. minutu savladao Majka Manjana za veliku radost gostiju.

Ipak, domaćin je imao odličan odgovor. U razmaku od 13 minuta dva gola je postigao 20-godinjši Alfađi Sise i omogućio je timu Rubena Amorima da sa vođstvom ode na pauzu.

Očekivalo se da će "rosoneri" mirno privesti utakmicu kraju, ali Bolonja je odigrala fenomenalno drugo poluvreme.

Blistao je Mbangula koji se još dva puta upisao u strelce, što znači da je upisao het-trik. Zanimljivo ovo su mu bili prvi pogoci od dolaska iz Udinezea, a do sad je odigrao četiri meča.

Još jedan gol za goste bio je delo Davidea Bartesagija koji je u 60. minutu zatresao sopstvenu mrežu.

Milan je posle ovog poraza peti na tabeli Serije A sa 18 bodova, Bolonja zauzima 11. mesto sa 11.

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