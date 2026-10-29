DANAS JE VAŽAN VERSKI PRAZNIK: Bio je svedok Hristovog raspeća, ali nije hteo da sakrije istinu – ovo verovanje mnogi poštuju

DANAS važi jedno posebno verovanje! "Bio je svedok Hristovog raspeća, a potom odbio da sakrije istinu"

Foto: SPC

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas, 29. oktobra, obeležava Svetog mučenika Longina Sotnika, rimskog vojnog starešinu koji se, prema hrišćanskom predanju, nakon Hristovog raspeća preobratio u hrišćanstvo.

Njegovo žitije vezuje se za priču o veri, odbijanju mita i spremnosti da se zbog sopstvenog uverenja podnese stradanje.

Prema "Ohridskom prologu" vladike Nikolaja Velimirovića, Longin je bio starešina vojnika koji su prisustvovali raspeću Isusa Hrista i čuvali njegov grob. U Jevanđelju po Mateju pominje se kapetan koji je, videvši događaje koji su pratili Hristovu smrt, izgovorio: "Zaista ovaj beše Sin Božji".

Crkveno predanje upravo sa Longinom povezuje ove reči.

Nakon što je, prema žitiju, poverovao u Hrista, odbio je pokušaje da bude potkupljen kako bi širio tvrdnju da je Hristovo telo ukradeno iz groba. Potom je napustio Jerusalim i otišao u Kapadokiju, gde se posvetio molitvi i propovedanju hrišćanske vere.

Vojnici su došli da ga ubiju, a on ih je ugostio

Jedan od upečatljivijih delova Longinovog žitija govori o njegovom susretu sa vojnicima koji su došli da ga pogube. Prema predanju, Longin je znao zbog čega su stigli, ali im nije odmah otkrio svoj identitet. Primio ih je u svoj dom i ugostio, a tek narednog jutra rekao im je da je upravo on čovek koga traže.

Žitije navodi da su se vojnici postideli i da nisu želeli da izvrše naređenje. Ipak, Longin ih je podstakao da ga ispune, kako ne bi sami snosili posledice neposlušnosti. Prema crkvenom predanju, stradao je zajedno sa dvojicom svojih drugova.

Ove detalje treba posmatrati kao deo hrišćanskog žitijskog predanja, a ne kao činjenice koje su u svim pojedinostima nezavisno potvrđene istorijskim izvorima.

Veruje se da na ovaj dan treba učiniti dobro delo

U pojedinim medijskim tekstovima koji se objavljuju povodom Svetog Longina Sotnika navodi se narodno verovanje da bi vernici trebalo da se pomole, zapale sveću i pomognu prvoj osobi koju sretnu na povratku iz crkve.

Prema tim napisima, dobro delo povezuje se sa molitvom za zdravlje i blagostanje.

(Telegraf)