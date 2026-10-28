ODRŽANA SEDNICA RIK: Ponovljeni izbori održaće se 1. novembra na 31 biračkom mestu (VIDEO)
ZAVRŠENA je sednica Republičke izborne komisije (RIK), nakon koje je potvrđeno da će se izbori za narodne poslanike ponoviti na 31 biračkom mestu, 1. novembra 2026. godine.
Obraćanje predsednika RIK-a Vladimira Dimitrijevića:
- Prisutno je 31 od 35 članova Komisije. Bitno je da za usvajanje glasa 18 članova. Počeli smo u 22.53. časova - započeo je Dimitrijević i predložio Dnevni red.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
8.392 biračka mesta - uneti svi zapisnici.
Tačka 1: Ponavlja se glasanje na biračkim mestima gde se rezultati ne mogu utvrditi.
TAČKA 2: Oblik, izgled i boja glasačkih listića - predlog je da se štampaju na papiru rezedo boje. Oznaka 317 U. Ispravnost biračke kutije biće na listiću roze boje.
Predlog usvojen, glasalo 30, jedno nije glasalo.
TAČKA 3: Utvrđivanje broja glasačkih listića na ponovljenim izborima za narodne poslanike koji će se održati 1. novembra 2026. godine.
Za glasalo 31. Odluka doneta jednoglasno
TAČKA 4: Naknada troškova za održavanje ponovljenih izbora.
Odluka je doneta jednoglasno.
TAČKA 5: Prigovor birača Tanje Pavić iz Beograda.
Prema članu 6, na izbornom mestu 53, OŠ "Desanka Maksimović". Nije dobila poziv, došla na glasanje, ispred nje bačena kesa sa smećem, te je smatrala da se tako ometa njeno glasanje i da je to nedostojno ponašanje.
RIK je odbacio prigovor kao nedozvoljeni - jednoglasno.
Pod tačkom Razno niko se nije javio za reč.
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