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DOŠLO DO KONCA, DRŽAVA SE BRANITI MORA: Ustavni sud Gruzije zabraniće opozicione partije koje su 6 puta pokušale nasilno rušenje vlasti

29. 10. 2026. u 00:18

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GRUZIJSKE opozicione stranke, čiju zabranu razmatra Ustavni sud, šest puta su pokušale da nasilnim putem promene vlast u periodu od 2019. do 2025. godine, izjavio je na brifingu predsednik Pravnog odbora parlamenta Gruzije Arčil Gorduladze.

ДОШЛО ДО КОНЦА, ДРЖАВА СЕ БРАНИТИ МОРА: Уставни суд Грузије забраниће опозиционе партије које су 6 пута покушале насилно рушење власти

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ustavni sud Gruzije razmatra tužbu vladajuće stranke „Gruzijski san“ kojom se traži zabrana pet opozicionih stranaka. Tužba se odnosi na stranke „Jedinstvo — Nacionalni pokret“, „Koalicija za promene — Gvaramija, Melija, Girči, Droa“, „Snažna Gruzija — Lelo, za narod, za slobodu!“, Federalističku stranku, kao i stranku „Za Gruziju“, koju predvodi bivši premijer Georgi Gaharija.

 - Netačne su tvrdnje da su tužene stranke nastojale da promene vlast mirnim putem i da se upravo zbog toga traži njihova zabrana. U stvarnosti, političke stranke navedene u tužbi su u periodu od 2019. do 2025. godine šest puta neposredno pokušale da promene vlast nasilnim metodama, a ni do danas se nisu ogradile od tih postupaka - izjavio je Gorduladze.

Prema njegovim rečima, vlasti ne nastoje da zabrane prozapadne stranke, već se zalažu za zabranu političkih organizacija koje, kako tvrdi predstavnik vladajuće stranke, deluju suprotno Ustavu Gruzije.

 - Zahtevamo zabranu stranaka koje gaze suverenitet Gruzije i osnovni ustavni princip prema kojem je narod izvor vlasti u Gruziji - naglasio je predsednik Pravnog odbora parlamenta.

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