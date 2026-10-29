DOŠLO DO KONCA, DRŽAVA SE BRANITI MORA: Ustavni sud Gruzije zabraniće opozicione partije koje su 6 puta pokušale nasilno rušenje vlasti
GRUZIJSKE opozicione stranke, čiju zabranu razmatra Ustavni sud, šest puta su pokušale da nasilnim putem promene vlast u periodu od 2019. do 2025. godine, izjavio je na brifingu predsednik Pravnog odbora parlamenta Gruzije Arčil Gorduladze.
Ustavni sud Gruzije razmatra tužbu vladajuće stranke „Gruzijski san“ kojom se traži zabrana pet opozicionih stranaka. Tužba se odnosi na stranke „Jedinstvo — Nacionalni pokret“, „Koalicija za promene — Gvaramija, Melija, Girči, Droa“, „Snažna Gruzija — Lelo, za narod, za slobodu!“, Federalističku stranku, kao i stranku „Za Gruziju“, koju predvodi bivši premijer Georgi Gaharija.
- Netačne su tvrdnje da su tužene stranke nastojale da promene vlast mirnim putem i da se upravo zbog toga traži njihova zabrana. U stvarnosti, političke stranke navedene u tužbi su u periodu od 2019. do 2025. godine šest puta neposredno pokušale da promene vlast nasilnim metodama, a ni do danas se nisu ogradile od tih postupaka - izjavio je Gorduladze.
Prema njegovim rečima, vlasti ne nastoje da zabrane prozapadne stranke, već se zalažu za zabranu političkih organizacija koje, kako tvrdi predstavnik vladajuće stranke, deluju suprotno Ustavu Gruzije.
- Zahtevamo zabranu stranaka koje gaze suverenitet Gruzije i osnovni ustavni princip prema kojem je narod izvor vlasti u Gruziji - naglasio je predsednik Pravnog odbora parlamenta.
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