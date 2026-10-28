RIJERA NAKON POBEDE ZVEZDE U KUPU: Utakmicu smo spremali kao da je evropska!

CRVENA zvezda je petardom započela odbranu trofeja u Kupu Srbije. Posle meča sa Jedinstvom iz Uba oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera.

FOTO: FK Crvena zvezda

Šampion naše zemlje trijumfao je na stadionu "Dragana Džajić" sa 5:1 i sigurnom igrom se domogao osmine finala.

- Ima pozitivnih i negativnih stvari. Zato ja i imam posao. Da je sve savršeno, ne bih ga imao. Bili smo intenzivni, fizički dobri, neki igrači koji nisu igrali mnogo minuta, danas su imali priliku. Moram da dajem priliku igračima koji mi na treningu pokazuju da to žele. Zato treneri i jesu važni, ali na kraju dana nisu najvažniji, to su igrači. Tako da, srećan sam zbog mnogih stvari, ali zbog nekih nisam... - rekao je Rijera za "TV Arena sport".

Španac je istakao da je ovaj meč spremio kao da je evropski duel u pitanju.

- Moram da vam kažem da smo danas pripremili utakmicu kao da je evropska. Nema prijateljskih ili lakih utakmica. Nekada igrači mogu da imaju problem sa zalaganjem, ali ne kod mene – znaju da će imati problem!

On je naglasio i da je cilj ekipe da odbrani trofej.

- Moram da kažem da je ono što želimo trofej Kupa. Pogledajte samo, Vojvodina je ispala, čudne stvari se dešavaju u vek u Kupu, zato sam srećan što smo odradili posao i idemo dalje - zaključio je Rijera.

Podsetimo, Crvena zvezda u nedelju od 17 časova gostuje Mačvi u 14. kolu Superlige Srbije.

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