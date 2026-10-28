RIJERA NAKON POBEDE ZVEZDE U KUPU: Utakmicu smo spremali kao da je evropska!
CRVENA zvezda je petardom započela odbranu trofeja u Kupu Srbije. Posle meča sa Jedinstvom iz Uba oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera.
Šampion naše zemlje trijumfao je na stadionu "Dragana Džajić" sa 5:1 i sigurnom igrom se domogao osmine finala.
- Ima pozitivnih i negativnih stvari. Zato ja i imam posao. Da je sve savršeno, ne bih ga imao. Bili smo intenzivni, fizički dobri, neki igrači koji nisu igrali mnogo minuta, danas su imali priliku. Moram da dajem priliku igračima koji mi na treningu pokazuju da to žele. Zato treneri i jesu važni, ali na kraju dana nisu najvažniji, to su igrači. Tako da, srećan sam zbog mnogih stvari, ali zbog nekih nisam... - rekao je Rijera za "TV Arena sport".
Španac je istakao da je ovaj meč spremio kao da je evropski duel u pitanju.
- Moram da vam kažem da smo danas pripremili utakmicu kao da je evropska. Nema prijateljskih ili lakih utakmica. Nekada igrači mogu da imaju problem sa zalaganjem, ali ne kod mene – znaju da će imati problem!
On je naglasio i da je cilj ekipe da odbrani trofej.
- Moram da kažem da je ono što želimo trofej Kupa. Pogledajte samo, Vojvodina je ispala, čudne stvari se dešavaju u vek u Kupu, zato sam srećan što smo odradili posao i idemo dalje - zaključio je Rijera.
Podsetimo, Crvena zvezda u nedelju od 17 časova gostuje Mačvi u 14. kolu Superlige Srbije.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
UŽIVO, ASVEL - PARTIZAN: Ideee! Sjajna košarka crno-belih u Vilerbanu
28. 10. 2026. u 19:03 >> 21:28
PARTIZAN NE MOŽE BEZ DRAME! Crno-beli slavili u Nišu, uspešan povratnički debi Stanojevića (VIDEO/FOTO)
28. 10. 2026. u 18:55 >> 18:55
Zvezdina petarda na Ubu: Branilac trofeja rutinski do osmine finala Kupa Srbije
28. 10. 2026. u 21:10 >> 21:10
Novak Đoković u osmini finala turnira u Bazelu (FOTO)
28. 10. 2026. u 18:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju Partizan u odloženoj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije, a duel na Čairu biće u znaku povratka Aleksandra Stanojevića na klupu crno-belih. Iskusni stručnjak četvrti put preuzima ekipu iz Humske, a debi u novom mandatu očekuje ga u trenutku kada su bodovi potrebniji nego ikada.
28. 10. 2026. u 10:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)