BRNABIĆ O NAVODIMA DA SE VUČIĆEVI RODITELJI TRESU KAO U PRITVORU: Ne postoje jadniji i bedniji ljudi od blokadera
POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić odgovorila je na izjavu novinara Smiljana Banjca da se roditelji lidera opozicije Aleksandra Vučića "tresu kao da su pritvoru" u svojoj kući.
- Ne postoje jadniji i bedniji ljudi od blokadera. Kukavice i sadisti. Vole da maltretiraju i ponižavaju ljude, ali samo kad su u grupi (hijena formacije), kada su tako daleko da ne može čovek da ih pogleda u oči, i kada su sakriveni iza ekrana. Pored ovoga, karakterna osobina im je da su lažovi. Dakle, da zaključim - iako bi oni to toliko želeli (što govori o stepenu njihove bolesti), niti ih se roditelji Aleksandra Vučića plaše, niti ih se iko od nas plaši. Šta ćete da nam radite dok sprovodite revolucionarni teror? Da maltretirate porodicu Aleksandra Vučića? Njegove roditelje koji imaju preko 80 godina? Svaka vam čast. Bravo! Da nas hapsite? Bijete? Šišate? I tada ćemo vam se suprotstaviti. Ovo je slobodarska zemlja. Ovo je ponosan narod. A vi ste bednici, time se ponosite, i što je još gore i gluplje - svakim danom pokazujete kakve ste kukavice i koliko ste ljudski jadni. Vi ste sramota Srbije - navodi se u objavi.
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