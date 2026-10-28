Politika

BRNABIĆ O NAVODIMA DA SE VUČIĆEVI RODITELJI TRESU KAO U PRITVORU: Ne postoje jadniji i bedniji ljudi od blokadera

Новости онлине

28. 10. 2026. u 20:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić odgovorila je na izjavu novinara Smiljana Banjca da se roditelji lidera opozicije Aleksandra Vučića "tresu kao da su pritvoru" u svojoj kući.

БРНАБИЋ О НАВОДИМА ДА СЕ ВУЧИЋЕВИ РОДИТЕЉИ ТРЕСУ КАО У ПРИТВОРУ: Не постоје јаднији и беднији људи од блокадера

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

- Ne postoje jadniji i bedniji ljudi od blokadera. Kukavice i sadisti. Vole da maltretiraju i ponižavaju ljude, ali samo kad su u grupi (hijena formacije), kada su tako daleko da ne može čovek da ih pogleda u oči, i kada su sakriveni iza ekrana. Pored ovoga, karakterna osobina im je da su lažovi. Dakle, da zaključim - iako bi oni to toliko želeli (što govori o stepenu njihove bolesti), niti ih se roditelji Aleksandra Vučića plaše, niti ih se iko od nas plaši. Šta ćete da nam radite dok sprovodite revolucionarni teror? Da maltretirate porodicu Aleksandra Vučića? Njegove roditelje koji imaju preko 80 godina? Svaka vam čast. Bravo! Da nas hapsite? Bijete? Šišate? I tada ćemo vam se suprotstaviti. Ovo je slobodarska zemlja. Ovo je ponosan narod. A vi ste bednici, time se ponosite, i što je još gore i gluplje - svakim danom pokazujete kakve ste kukavice i koliko ste ljudski jadni. Vi ste sramota Srbije - navodi se u objavi. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROGNOZA ROJTERSA: Ko će biti novi premijer Srbije?
Politika

0 0

PROGNOZA ROJTERSA: Ko će biti novi premijer Srbije?

NAKON što je studentski protestni pokret bez formalnog lidera odneo pobedu nad listom "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" na istorijskim vanrednim izborima održanim u nedelju, u zemlji se iščekuje odluka o tome ko će biti imenovan za premijera i ko će zauzeti ključne ministarske funkcije u novoj vladi.

28. 10. 2026. u 20:12

Uhapšen direktor Jovine gimnazije u Novom Sadu
Politika

0 0

Uhapšen direktor Jovine gimnazije u Novom Sadu

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci obaveštava javnost da je po nalogu javnog tužioca navedenog tužilaštva uhapšen R. S. direktor gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio četiri krivična dela Neizvršenje sudske odluke iz čl. 340 st. 1 Krivičnog zakonika.

28. 10. 2026. u 20:09

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA ZNAČI AKO STE SANJALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas

ŠTA ZNAČI AKO STE SANjALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas