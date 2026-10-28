Oglasio se RTS o ostavci Manje Grčić

MANjA Grčić podnela je Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije, objavljeno je večeras na sajtu RTS-a.

Foto: N. Skenderija

Manja Grčić imenovana je za generalnu direktorku Radio-televizije Srbije 11. februara 2026.

"Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković", navodi javni servis na svom sajtu.

"Njena ostavka bila je zahtev sindikata radnika RTS-a, neformalnih organizacija zaposlenih u RTS-u i Studentske liste", navodi se u vesti objavljenoj na sajtu RTS-a.

Manja Grčić rođena je u Sarajevu 1979. godine. Radila je kao novinarka u Bi-Bi-Siju i na TV B92.

Obavljala je i funkcije savetnice za odnose sa javnošću u međunarodnim organizacijama, a na televiziji Pink direktorke firme "Medija sistem".

Od 2006. postaje zamenica direktora Foks televizije, a 2008. u Sloveniji preuzima poziciju direktorke nacionalne televizije TV3 Slovenija.

Obavljala je i dužnosti generalne direktorke televizije B92, kao i izvršne direktorke i suvlasnice televizije K1 u okviru "Minacord Media sistema". Na rukovodećim pozicijama bila je i u medijskoj grupaciji "Antenna Group" kao i u novinskoj agenciji Tanjug.

Podsetimo, u obrazloženju ostavke navela je da je odluku donela nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima javni servis trenutno funkcioniše, ocenjujući da je u interesu institucije da se omogući nesmetan nastavak njenog rada.

- Očekujem da Upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti - navela je Manja Grčić.

Dodala je da je spremna da, u skladu sa zakonom, pruži svu potrebnu saradnju kako bi primopredaja bila sprovedena uredno i bez posledica po rad Radio-televizije Srbije.