Tenis

Pogledajte šta je Đoković uradio pre izlaska na teren

O. M.

28. 10. 2026. u 18:24

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Vratio se Novak posle 15 godina u Bazel, a jedinu titulu ovde uzeo je 2009. kada je u finalu savladao domaćeg miljenika Rodžera Federera.

Погледајте шта је Ђоковић урадио пре изласка на терен

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Novak je odlučio da igra na Svis openu jer su mu potrebni bodovi kako bi se plasirao na Završni turnir. Trenutno igra meč prvog kola sa Igom Umberom, koji možete pratiti u prenosu uživo na našem portalu, a pre izlaska na teren se prekrstio

Inače Nole je već dobio potenvijalnog rivala u drugom kolu pošto je Jan Lenard Štruf bio bolji od Janika Hafmana sa 2;0 u setovima-

Turnir u Bazelu igra se za nagradni fond od nešto preko dva i po miliona dolara. Novaku je trenutno 11. u ATP trci a za mesto u Torinu ugrožavaju ga Rafa Odar i Aleks de Minor.

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