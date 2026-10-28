UŽIVO JEDINSTVO UB - ZVEZDA: Dva gola prednosti za beogradske "crveno-bele"

Fudbaleri Crvene zvezde će od 19 časova gostovati ekipi Jedinstva iz Uba u okviru šesnaestine finala Kupa Srbije, a tekstualni prenos uživo možete da pratite na ovom mestu

FOTO: FK Crvena zvezda

Ub, stadion Dragan Džajić Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 0:2 (Ivanić 1', Bađo 37') Gledalaca: 4.000 Sudija: Milan Stefanović JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić, Đurđević, Bilbija, Vranješ, Paunović, Okain, Jokoić, Aćimović, Terzić, Miljković. Trener: Miloš Obradović CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov, Učena, Gudelj - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika - Balov, Ivanić - Arnautović. Trener: Albert Rijera

45' - Pokušavaju opet domaći da urade nešto više, ali Paunović ke šutirao preko gola nakon što je natrčao na loptu koju je u srce šesnaesterca ubaci Vranješ sa desnog krila.

43'- Arnautović opet propušta idealnu priliku. Istrčao je sam ispred Jovanovića, ofsajda nije bilo, ali je golman Jedinstva opet izašao kao pobednik.

42'- Abu Fani je mogao možda i bolje da putira, a Arnautović je sasvim sigurno morao bolje da iskontroliše loptu prilikom ove akcije pa je ostalo 2:0

37' - Kako smo i najavili Zvezda je udvostručila vođstvo. Strlac je Bađo, kome je ovo prvenac u sezoni. Asistent je Abu Fani, posle kornera koji je on i izborio u prethodnpj akciji.

36' - Najlepši trenutak na utakmici iako nije bio gol, a za to da ga ne bude pobrinuo se golman Jedinstva Jovanović sjajnom paradom posle pokušaja Abu Fanija sa 20 metara. Akciju je započeo Kim prodorom sa desnog krila u sredinu.

34'- Sjajan prodor Kima po desnom krilu i lopta u sredinu ka Ivaniću čini udarac u gol je blokirao Jokić. Zvezda je krenula po drugi gol i samo je pitanje vremena kada će Jovanović kapitulirati.

33' - Lepa zamisao Arnautovića da "iz prve" uposli Abu Fanija, ali oprezan je bio Đurđević i izbio loptu u aut.

29' - Nova šansa za Ivanića- Asistirao mu je Abu Fani, a Zvezdin kapiten bio je zamalo neprecizan.

28' - Lukav pokušaj Nešića, bila je ovo najveća prilika za domaćina. Usledio je i dobro izveden korner posle koga je visoki Aćimović zahvatio loptu glavom, ali je poslao malo previsoko iznda gola Gaćeše koji bi čini se svakako uspeo da parira.

25' - Opasna je bila ubašena lopta u boks Zvezde, ali u ofsajdu je bio Bilbija.

24' - Prvi žuti karton na utakmici za Stefana Gudelja posle zakasnelog starta na Vranješa. PRethodila je izgledna situacija ispred gola Jedinstva kada se TErzić poigravao, ali to nisu iskoristili Ivanić i Arnautović.

20' - Malu pometnju u odbrani Zvezde izazvao je Enok Okain, nije to bila preterano velika opasnost po gol Guteše, ali je izmamio aplauze.

19'- Pokušava i Jedinstvo, ali Gudelj interveniše dva puta za samo nekoliko sekundi. Abu Fani je lošim pasom zaustavio potencijalno dobar kontranapad.

17' - Prvi korner za Zvezdu posle intervencije Nešića izveo je Abu Fani ali je prejako uputio centaršut pa je lopta izašla u gol-aut sa druge strane terena.

12' - Abu Fani je oprobao šut ali odbranio je Jovanović.

1' - GOOOOL Počela je utakmica. Prvi napad i odmah gol - Ivanić na asistenciju Gudelja posle samo 13 sekundi. Nrmamo podatak ali ovo ako nije najbrži gol u istoriji svih naših kupova, svakako jeste najbrži poslednjih 20 godina.

Nisu još svi gledaoci ni ušli na stadion a Zvezda već vodi.

UOČI MEČA

Crveno-beli u ovaj duel ulaze sa jasnim ciljem – da naprave prvi korak ka odbrani trofeja osvojenog prošle sezone.

Međusobni susreti

Crvena zvezda i Jedinstvo iz Uba odigrali su deset međusobnih utakmica, a crveno-beli su ostvarili devet pobeda, uz jedan nerešen rezultat. Ukupna gol-razlika je 40:6 u korist Zvezde. Poslednji put sastali su se 30. aprila ove godine, u polufinalu Kupa Srbije, kada su crveno-beli slavili sa 2:1 i obezbedili plasman u finale. Strelci za Zvezdu bili su Frenklin Tebo Učena i Bruno Duarte, dok je jedini gol za ekipu iz Uba postigao Paunović.

Gde gledati "pravi prenos"

Ljubitelji fubala koji neće biti u prilici da uživo prisustvuju utakmici moći će da je prate u studijskom programu na kanalu Zvezda TV, kao i na Areni Premium 1.

Forma ekipa

Crvena zvezda u susret sa Jedinstvom ulazi posle pobede nad OFK Beogradom od 1:0. Posle 13 odigranih utakmica u Superligi Srbije, crveno-beli zauzimaju prvo mesto na tabeli sa 37 bodova i gol-razlikom 33:4.

Ostvarili su 12 pobeda i jedan remi, pa su i dalje jedina neporažena ekipa u prvenstvu. U poslednjih šest ligaških utakmica zabeležili su isto toliko pobeda.

Jedinstvo je u poslednjem meču Prve lige Srbije savladalo Bor 1919 rezultatom 2:0. Golove su postigli Vranješ u 38. minutu i Paunović u sudijskoj nadoknadi vremena.

Sudije meča

Glavni sudija biće Milan Stefanović, a pomagaće mu Miloje Milićević i Nikola Marković. Ulogu četvrtog sudije obavljaće Nikola Đorđević.