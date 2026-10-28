UŽIVO JEDINSTVO UB - ZVEZDA: Dva gola prednosti za beogradske "crveno-bele"
Fudbaleri Crvene zvezde će od 19 časova gostovati ekipi Jedinstva iz Uba u okviru šesnaestine finala Kupa Srbije, a tekstualni prenos uživo možete da pratite na ovom mestu
Ub, stadion Dragan Džajić
Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 0:2
(Ivanić 1', Bađo 37')
Gledalaca: 4.000
Sudija: Milan Stefanović
JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić, Đurđević, Bilbija, Vranješ, Paunović, Okain, Jokoić, Aćimović, Terzić, Miljković.
Trener: Miloš Obradović
CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov, Učena, Gudelj - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika - Balov, Ivanić - Arnautović.
Trener: Albert Rijera
45' - Pokušavaju opet domaći da urade nešto više, ali Paunović ke šutirao preko gola nakon što je natrčao na loptu koju je u srce šesnaesterca ubaci Vranješ sa desnog krila.
43'- Arnautović opet propušta idealnu priliku. Istrčao je sam ispred Jovanovića, ofsajda nije bilo, ali je golman Jedinstva opet izašao kao pobednik.
42'- Abu Fani je mogao možda i bolje da putira, a Arnautović je sasvim sigurno morao bolje da iskontroliše loptu prilikom ove akcije pa je ostalo 2:0
37' - Kako smo i najavili Zvezda je udvostručila vođstvo. Strlac je Bađo, kome je ovo prvenac u sezoni. Asistent je Abu Fani, posle kornera koji je on i izborio u prethodnpj akciji.
36' - Najlepši trenutak na utakmici iako nije bio gol, a za to da ga ne bude pobrinuo se golman Jedinstva Jovanović sjajnom paradom posle pokušaja Abu Fanija sa 20 metara. Akciju je započeo Kim prodorom sa desnog krila u sredinu.
34'- Sjajan prodor Kima po desnom krilu i lopta u sredinu ka Ivaniću čini udarac u gol je blokirao Jokić. Zvezda je krenula po drugi gol i samo je pitanje vremena kada će Jovanović kapitulirati.
33' - Lepa zamisao Arnautovića da "iz prve" uposli Abu Fanija, ali oprezan je bio Đurđević i izbio loptu u aut.
29' - Nova šansa za Ivanića- Asistirao mu je Abu Fani, a Zvezdin kapiten bio je zamalo neprecizan.
28' - Lukav pokušaj Nešića, bila je ovo najveća prilika za domaćina. Usledio je i dobro izveden korner posle koga je visoki Aćimović zahvatio loptu glavom, ali je poslao malo previsoko iznda gola Gaćeše koji bi čini se svakako uspeo da parira.
25' - Opasna je bila ubašena lopta u boks Zvezde, ali u ofsajdu je bio Bilbija.
24' - Prvi žuti karton na utakmici za Stefana Gudelja posle zakasnelog starta na Vranješa. PRethodila je izgledna situacija ispred gola Jedinstva kada se TErzić poigravao, ali to nisu iskoristili Ivanić i Arnautović.
20' - Malu pometnju u odbrani Zvezde izazvao je Enok Okain, nije to bila preterano velika opasnost po gol Guteše, ali je izmamio aplauze.
19'- Pokušava i Jedinstvo, ali Gudelj interveniše dva puta za samo nekoliko sekundi. Abu Fani je lošim pasom zaustavio potencijalno dobar kontranapad.
17' - Prvi korner za Zvezdu posle intervencije Nešića izveo je Abu Fani ali je prejako uputio centaršut pa je lopta izašla u gol-aut sa druge strane terena.
12' - Abu Fani je oprobao šut ali odbranio je Jovanović.
1' - GOOOOL Počela je utakmica. Prvi napad i odmah gol - Ivanić na asistenciju Gudelja posle samo 13 sekundi. Nrmamo podatak ali ovo ako nije najbrži gol u istoriji svih naših kupova, svakako jeste najbrži poslednjih 20 godina.
Nisu još svi gledaoci ni ušli na stadion a Zvezda već vodi.
UOČI MEČA
Crveno-beli u ovaj duel ulaze sa jasnim ciljem – da naprave prvi korak ka odbrani trofeja osvojenog prošle sezone.
Međusobni susreti
Crvena zvezda i Jedinstvo iz Uba odigrali su deset međusobnih utakmica, a crveno-beli su ostvarili devet pobeda, uz jedan nerešen rezultat. Ukupna gol-razlika je 40:6 u korist Zvezde. Poslednji put sastali su se 30. aprila ove godine, u polufinalu Kupa Srbije, kada su crveno-beli slavili sa 2:1 i obezbedili plasman u finale. Strelci za Zvezdu bili su Frenklin Tebo Učena i Bruno Duarte, dok je jedini gol za ekipu iz Uba postigao Paunović.
Gde gledati "pravi prenos"
Ljubitelji fubala koji neće biti u prilici da uživo prisustvuju utakmici moći će da je prate u studijskom programu na kanalu Zvezda TV, kao i na Areni Premium 1.
Forma ekipa
Crvena zvezda u susret sa Jedinstvom ulazi posle pobede nad OFK Beogradom od 1:0. Posle 13 odigranih utakmica u Superligi Srbije, crveno-beli zauzimaju prvo mesto na tabeli sa 37 bodova i gol-razlikom 33:4.
Ostvarili su 12 pobeda i jedan remi, pa su i dalje jedina neporažena ekipa u prvenstvu. U poslednjih šest ligaških utakmica zabeležili su isto toliko pobeda.
Jedinstvo je u poslednjem meču Prve lige Srbije savladalo Bor 1919 rezultatom 2:0. Golove su postigli Vranješ u 38. minutu i Paunović u sudijskoj nadoknadi vremena.
Sudije meča
Glavni sudija biće Milan Stefanović, a pomagaće mu Miloje Milićević i Nikola Marković. Ulogu četvrtog sudije obavljaće Nikola Đorđević.
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