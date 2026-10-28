Mesi i "pravi" Ronaldo gledaju i ne veruju očima: Kristijano je zvanično najbolja Zlatna lopta svih vremena

Kristijano Ronaldo proglašen je pobednikom glasanja za najbolju sezonu u istoriji Zlatne lopte

Andrew YATES / AFP / Profimedia

Ronaldo pobedio Mesija u izboru za najbolju sezonu u istoriji Zlatne lopte

Naime, čitaoci francuskog magazina "Frans fudbal" ocenili su Portugalčevu 2008. godinu boljom od sezone Lionela Mesija iz 2012.

Kristijano je priznanje osvojio zahvaljujući nastupima u dresu Mančester junajteda, kada je prvi put u karijeri osvojio Zlatnu loptu. Glasanje je organizovano u okviru nove inicijative nazvane B.O.A.T. (Zlatna lopta svih vremena), čiji je cilj bio da se izdvoji najbolja individualna sezona među osvajačima ovog prestižnog priznanja.

Najveći Ronaldov rival bio je Mesi, čija je 2012. godina ostala upamćena po neverovatnom učinku od 91 gola za klub i reprezentaciju. Ipak, navijači su prednost dali Portugalcu i njegovim igrama u Mančesteru.

Za razliku od tradicionalnog izbora za Zlatnu loptu, u kojem odlučuje žiri međunarodnih novinara, ovoga puta pravo glasa imali su ljubitelji fudbala. Među kandidatima su bili samo igrači koji su tokom karijere osvojili više od jedne Zlatne lopte.

Na spisku su se našli i Johan Krojf, Mišel Platini, Marko van Basten, Karl-Hajnc Rumenige, Kevin Kigan i Franc Bekenbauer, kao i legendarni Alfredo di Stefano i brazilski as Ronaldo Nazario.

Glasanje je imalo i neobičan uslov: učesnici su morali da plate jedan evro kako bi podržali svog favorita. Kao podsticaj, organizatori su među glasačima organizovali nagradno izvlačenje za dve ulaznice za ceremoniju dodele Zlatne lopte 2027. godine.

Popularnost Ronalda i Mesija bila je očigledna i u konačnom poretku. Njih dvojica zauzeli su svih prvih 12 mesta, dok se prvi sledeći fudbaler našao tek na 13. poziciji. Bio je to Ronaldo Nazario, zahvaljujući sezoni iz 2002. godine, kada je osvojio Zlatnu loptu predvodeći Brazil do pete titule svetskih prvaka.