STUDENTSKOJ LISTI JOŠ JEDAN MANDAT: Glasanje će biti ponovljeno na oko 50 mesta

DOK Republička izborna komisija obrađuje poslednje zapisnike sa biračkih mesta u inostranstvu, trenutni podaci pokazuju da je "Studentska lista" dobila još jedan mandat i sada ih ima 141 i 53 odsto glasova (2.341.357), dok je "Ujedinjena Srbija" izgubila jedan i sa osvojenih 38,9 odsto (1.721.138) imaće 103 poslanika u Narodnoj skupštini.

Foto: Oliver Bunic/AFP/Profimedia

Glasanje će, prema rečima Ivana Šebeka iz RIK, biti ponovljeno na oko 50 biračkih mesta.

Na osnovu obrađenih 99,6 odsto glasova, podaci RIK pokazuju da je "Studentska lista" odnela pobedu u svim gradovima Srbije, osim u Leskovcu, Vranju, Prokuplju i na Kosovu i Metohiji, gde je veći broj glasova imala koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke. Posebno je zanimljivo što je SL pobedila i u svih 17 beogradskih opština, pa čak i u doskorašnjim tvrdim jezgrima SNS poput Obrenovca, Zemuna, Surčina, Mladenovca, Lazarevca i Sopota. U ovoj opštini podno Kosmaja, "Studentska lista" imala je 62 glasa više od naprednjaka.

Iznenađujuće je da je ovaj pokret trijumfovao i u Novom Pazaru, gde su se kao predstavnici nacionalne manjine Bošnjaka kandidovale liste "Rasim Ljajić - Ljudski" i SDA Sandžaka i osvojile po mandat, a Ljajićeva lista imala je jedan procenat, odnosno 730 više glasova od "Ujedinjene Srbije". U izbornoj trci učestvovala je još jedna partija bošnjačke nacionalne manjine "Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje", ali oni nisu dobili poverenje glasača da uđu u parlament.

Šebek kaže da je ostalo da se obradi još pet do šest zapisnika iz dijaspore, među kojima je i izveštaj iz Čikaga, jednog od najvećih biračkih mesta, ali dodaje da rezultati koji se čekaju ne bi trebalo da promene odnose snaga:

- Ponavljanje izbora očekuje se na oko 50 od približno 8.300 biračkih mesta u Srbiji, ali to ne bi trebalo značajno da prolongira objavljivanje konačnih izbornih rezultata. Za ponovno glasanje lokalna izborna komisija imenuje novi birački odbor. Moguće je da u njemu budu angažovani ljudi iz drugih gradova, što omogućava izbor članova koji će savesno i pravilno sprovesti glasanje.

On precizira da RIK ima rok od 96 sati da objavi ukupan izveštaj o rezultatima glasanja od momenta kada primi zbirne zapisnike svih lokalnih izbornih komisija.

- Nakon što se na svim biračkim mestima na njihovoj teritoriji pravosnažno utvrde rezultati glasanja, lokalne izborne komisije sačinjavaju zbirne izveštaje u roku od 96 sati, dok RIK ima isto vreme od trenutka kada primi zbirne zapisnike svih opština i gradova u Srbiji.

Foto: Novosti

Šebek objašnjava da se taj ukupni izveštaj o rezultatima izbora ne može sačiniti dok se ne završi glasanje na svim biračkim mestima na kojima je glasanje poništeno i određeno ponavljanje.

- Ukoliko je na nekom biračkom mestu podnet prigovor i on bude usvojen, ili ako nema prigovora, ali postoje drugi razlozi za poništavanje i ponavljanje izbora po službenoj dužnosti, zbirni izveštaj neće biti sačinjen dok se ponovo ne obavi glasanje na tom biračkom mestu. Nema razloga za brigu i napetost, jer bez obzira na ponavljanje i pomeranje rokova konačni rezultati ne mogu da se čekaju i prolongiraju do beskonačnosti.

DAČIĆ NA 10 ODSTO U JAGODINI

IAKO je ostala ispod cenzusa za ulazak u republički parlament, lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" koju čini koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zeleni Srbije jedan od najboljih rezultata na ovogodišnjim parlamentarnim izborima ostvarila je u Jagodini, gde je dobila 10,9 odsto glasova.

VUKOVAR ZA SNS

KADA je reč o glasanju naših državljana u Hrvatskoj, "Studentska lista" izvojevala je apsolutnu pobedu u Zagrebu sa 96,3 odsto glasova, dok su naprednjaci trijumfovali u Vukovaru sa 76,4 procenta.

Foto: I. Marinković

Bukmejkeri ovaj put baš omanuli

KO je od "igrača" pokušao da zaradi na kvotama koje su bukmejkeri ponudili uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, mogao je da se ovajdi samo ako se kladio da će "Studentska lista" preći ponuđenu granicu od 39,05 odsto, odnosno da će "Ujedinjena Srbija" sa Aleksandrom Vučićem na čelu uzeti manje od 47,1 odsto glasova birača. Iako se zvanični rezultat Republičke izborne komisije još očekuju, jasno je da su samo ova dva fiksa nekome mogla da dupliraju ulog sa kvotom od 1,80 za "Studente", odnosno 1,95 za Vučića i da su procenti bili daleko iznad, odnosno ispod onoga što su bukmejkeri izračunali algoritmima i na osnovu anketa i statistike.

Zarada, u svakom slučaju, nije mogla da bude "astronomska", jer na tiketu nisu mogle da se nađu obe liste, već samo po jedna. A, kada se pogledaju ostali "parovi", odnosno preostalih 16 učesnika na izbornom listiću, jasno je da su bukmejkeri ovaj put prilično omanuli i prilikom određivanja "crte", odnosno granice i procenata koju bi pojedine liste i partije trebalo da osvoje. Jer, većina nije bila ni blizu "granice" koju je kladionica postavila kao osnovu za "poene" ispod ili iznad crte, a mogao je da zaradi samo onaj ko je kod svih, osim "Studenata", zaokružio "minus", odnosno da će liste osvojiti manje procenata od granice koju je postavila kladionica.

Tako su simpatizeri SPS, koji su verovali da će lista Ivice Dačića prebaciti ponuđenu granicu od 3,25 odsto, ostali kratkih rukava, jer je ova partija ostala na 2,16 procenata osvojenih glasova. Ali zato su svi koji su osetili da "Evropska Srbija" neće dobaciti do 1,75 odsto, odnosno "Autentična desnica" do 2,35 odsto, i kladili se na "manje", dobro uradili i zaradili. Ko je verovao u njihov ulazak u parlament i stavio novac na "više" - bacio je tiket u kantu.

Iako se sastav nove Vlade Srbije još ne nazire, jasno je da su tikete već bacili svi koji su zbog kvote od 1,20 odigrali "siguricu" na Aleksandra Vučića, a zaradi, sa kvotom četiri, još mogu da se nadaju oni koji su uplatili na Iliju Srdanovića, odnosno 25 na Vladana Đokića. M. V.