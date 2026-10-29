Srbin je sila! Nikola Jokić upisao 200. tripl dabl (VIDEO)
Denver Nagetsi stigli su do druge pobede u novoj NBA sezoni, ponovo ubedljivo nadigravši Nju Orleans Pelikanse rezultatom 104:91.
Prva zvezda tima Nikola Jokić upisao je novi 200. tripl-dabl učinak zabeleživši 21 poen, 13 skokova i 10 asistencija, iako se tokom meča činilo da igra bez želje za suvišnim "budženjem" statistike.
U redovima Denvera, Jokića je odlično pratio Džamal Marej sa 23 postignuta poena, dok su značajan doprinos sa po 15 poena dali Kris Braun i Eron Gordon. Na drugoj strani, najefikasniji igrač utakmice bio je Zajon Vilijamson sa 25 poena, ali to nije bilo dovoljno da spasi Pelikanse poraza.
Nagetsi su furiozno otvorili meč. Sjajnom igrom Mareja i Gordona domaći su već posle četiri minuta stekli 11 poena prednosti. Kada se u seriju uključio i Jokić, Denver je prvu deonicu zatvorio sa impresivnih 37 poena. Gosti su predvođeni Vilijamsonom uspeli nakratko da prepolove zaostatak od 20 razlike, ali su Nagetsi na odmor otišli sa sigurnih +12 (57:45).
Iako je Jokić u trećoj četvrtini održavao visoku prednost tima, pad u poslednja dva minuta tog perioda doneo je Nju Orleansu nadu i prilazak na samo šest poena zaostatka. Ipak, u prelomnim trenucima meča, kada Jokića nije išao šut u napadu, odgovornost su preuzeli Braun, Marej i Derozan. Rafalnom paljbom sa distance rešili su pitanje pobednika i osigurali trijumf.
Denver je ovim trijumfom izjednačio skor na 2-2, dok Pelikansi i dalje ne znaju za pobedu od otvaranja sezone.
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