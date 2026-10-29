Tenis

Oglasio se Karlos Alkaraz nakon strašne tragedije

М.П.

29. 10. 2026. u 06:38

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Evropa je u suzama, a i Karlos Alkaraz!

Огласио се Карлос Алкараз након страшне трагедије

Foto: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Španski teniser se oglasio povodom teške železničke nesreće u okolini Toleda, u Španiji, i uputio saučešće porodicama stradalih.

U nesreći su učestvovale dve železničke kompozicije koje su saobraćale na relaciji Madrid–Sevilja, a prema dostupnim informacijama, veliki broj ljudi je poginuo i povređen.

Tragedija je potresla čitavu Španiju, a među onima koji su se oglasili bio je i jedan od najboljih tenisera sveta.

Alkaraz je putem društvenih mreža izrazio žaljenje zbog nesreće i pružio podršku porodicama žrtava i svima koji su pogođeni ovom tragedijom.

- Potresen sam zbog vesti o tragičnoj nesreći vozova u Toledu. Sve moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i osobama na koje sve ovo utiče u ovim teškim trenucima. Moje najiskrenije saučešće. Podrška svima - napisao je Alkaraz.

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