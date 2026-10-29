Tenis

Nakon što je preživeo Ambera, evo šta je Novaku Đokoviću danas potrebno u Bazelu

М.П.

29. 10. 2026. u 06:28

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Srpski teniser Novak Đoković prebrodio je uspešno prvo kolo turnira u Bazelu posle preokreta i pobede nad Igom Amberom iz Francuske (2:1).

Након што је преживео Амбера, ево шта је Новаку Ђоковићу данас потребно у Базелу

FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Bio je ovo Srbinu 33. uzastopni trijumf nad igračem koji dolazi iz Francuske, dok je ostvario 97. pobedu u poslednjih 100 odigranih mečeva.

Najbolji svih vremena će u narednom kolu igrati protiv Jana Lenarda Štrufa. Nole će biti favorit, a svaki trijumf bi mogao da mu ostavi priliku da se plasira na Završni masters u Torinu, koji je označio i kao glavni cilj na kraju sezone.

Zasad, Đoković je drugi ispod crte u trci za Torino. Njegovi direktni konkurenti su takođe na terenu,  ispred njega je mladi Rafael Hodar (ima 319 bodova više), koji u osmini finala Bazela igra protiv Valentina Vašeroa. Tu je i Artur Fis sa 3.525 bodova, dok Frensis Tijafo (440 poena više od Novaka) više ne predstavlja pretnju jer je eliminisan u Beču.

Još jedna velika opasnost za Novaka je Aleks de Minor, koji ima samo 40 poena više na toj listi. Australijanac sjajno gura na turniru u Beču  i nakon pobeda nad Tomašem Mahačem i Lernerom Tijenom, plasirao se u četvrtfinale gde čeka boljeg iz italijanskog okršaja između Flavija Kobolija i Matea Beretinija. Ali, on će tek sutra na teren.

Zato je za Đokovića svaki novi meč i trijumf u Švajcarskoj od presudnog značaja.

 

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