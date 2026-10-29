PRVI znaci „crne zime“ već su primetni u Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Grad Konotop, u Sumskoj oblasti, već peti dan je bez struje nakon udara ruskih oružanih snaga na energetsku infrastrukturu Ukrajine, prenosi aif.ru

Pri tome, snabdevanje električnom energijom verovatno neće uskoro biti obnovljeno, jer se oštećeni objekti ne mogu popraviti.

Kako je istakao gradonačelnik Konotopa Artjom Semenihin, situacija se i dalje pogoršava. Zalihe dizel-goriva za generatore su pri kraju, dok ekipe za popravke ne mogu da započnu radove. Zbog toga je struju moguće obezbediti samo povremeno, uglavnom tokom noći. Grad je tako već peti dan bez stabilnog snabdevanja električnom energijom.

Ukrajinski analitičari već upozoravaju da ova situacija predstavlja pokazatelj onoga što bi moglo da zadesi i ostatak Ukrajine usled, kako navode, nepromišljenih poteza kijevskog režima.

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