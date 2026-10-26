UPAD U INFORMER Vučićević pozvao Srdanovića: Molimo vas recite im da se sklone

ISPRED zgrade Informera okupile, a glavni urednik je pozvao predstavnika Studentske liste Iliju Srdanovića da im kaže da se sklone.

Foto: printskrin TV Informer

Kako se čuje u uživo programu Informera, okupljeni lupaju na stakla i vrata zgrade, bacaju petarde i topovske udare. Onda su nekako ušli u zgradu i studio i prekinuli program.

Dragan J. Vučićević rekao je da je pozvao policiju ali da mu se niko ne javlja.

"Molim nadležne organe da nas zaštite, ovde ima dece zaposlenih. Mi smo ovde zarobljeni," rekao je.

Potom je pozvao Iliju Srdanovića koji se javio na telefon.

"Molim vas da ih pozovete da se sklone," rekao je Vučićević.

"Sačekajte da proverim informaciju, prekinuli ste me usred večere. Vi ste svašta govorilo o nama. Proveriću informaciju," rekao je Srdanović.

Zaposleni Informera pozvali su Hitnu pomoć.

"Naša koleginica je doživela epi napad, molimo vas da pošaljete ekipu."

Video na kom se vidi kako je grupa ispred Informera objavili su na društvenim mrežama zborovi Batajnice, Voždovca i Braće Jerković, kao i "Kreni-promeni Voždovac".

"Hajde da održimo zajedno kolegijum", napisali su u opisu videa na kom se čuje dovikivanje od strane okupljenih.

(alo.rs)