Politika

"ČESTITAM PORODICI SRDANOVIĆ" Vučić: Oni su se kandidovali za kredit za mlade, srećan sam zbog toga

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22. 10. 2026. u 23:46

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje u specijalnoj emisiji na TV Pink.

ЧЕСТИТАМ ПОРОДИЦИ СРДАНОВИЋ Вучић: Они су се кандидовали за кредит за младе, срећан сам због тога

Foto: Printksrin

- Želim da čestitam porodici Srdanović. Oni su se kandidovali za kredit za mlade. Ja sam srećan zbog toga. Neironično. To je najbolji način za gradsku decu da dobiju svoj prvi stambeni prostor. Kad to koriste naši politički protivnici, onda znam da smo pogodili i da je to prava mera - ističe Vučić.

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